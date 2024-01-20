Какой физиологический признак указывает, что перед вами потенциальный психопат: посмотрите на руки
Люди с более длинным безымянным пальцем, чем указательный, чаще имеют психопатические черты, показало исследование.
Исследователи из Научно-исследовательского центра Charles-Le Moyne в Квебеке говорят, что результаты свидетельствуют, что психопатия может иметь "биологические корни", пишет dailymail.co.uk.
Читайте также: Три признака бесперспективных отношений: на что обратить внимание
В исследовании, опубликованном в Journal of Psychiatric Research, ученые исследовали руки 80 участников – 44 с клиническим диагнозом расстройства употребления амфетаминов (AUD), антисоциального расстройства личности (ASPD) или обоих, и 36 здоровых субъектов контрольной группы.
Исследователи провели детальное сканирование правой руки участников и провели несколько психологических оценок, включая одну, предназначенную для тестирования на типы темной триады.
Высшие баллы в этих тестах указывали на то, что субъект имел более высокий уровень психопатических и антисоциальных черт.
Результаты выявили четкую связь между более низким соотношением 2D:4D (длина безымянного пальца, чем указательный) и антисоциальными чертами, а также более высокими результатами в тестах личности темной триады.
Если вы хотите узнать, есть ли у вас психопатические черты, вот как вы можете измерить соотношение 2D к 4D:
- Выпрямите руку и посмотрите на ладонь.
- У основания указательного и безымянного пальцев, вероятно, есть складки. На вашем указательном пальце, скорее всего, будет одна складка, а на безымянном пальце – полоса складок.
- Выберите складку, ближайшую к ладони, и выберите точку на складке посреди основания пальца. Отметьте это ручкой.
- Измерьте его от отметки до кончика пальца. Затем повторите процедуру для другого пальца.
- Если соотношение длины двух пальцев составляет менее 0,9, вы, скорее всего, имеете более низкий уровень тестостерона и более высокий уровень эстрогена, что может быть связано с психопатическими чертами.
Однако важно отметить, что соотношение 2D:4D не является надежным показателем психопатии. Оно лишь указывает на возможную связь между этими двумя факторами.
Исследователи также предупреждают, что низкое соотношение 2D:4D не следует рассматривать как необратимую судьбу человека.
"Важно понимать, что соотношение длины пальцев как прокси конкретного влияния внутриутробных половых стероидов не следует понимать как безвозвратную судьбу человека", — сказал ведущий исследователь работы Серж Бранд.
По его словам, существует множество других факторов, которые могут влиять на поведение человека, включая факторы окружающей среды и опыт.
Ранее специалисты назвали признаки склонных к насилию людей и сказали, как узнать, является ли ваш партнер абъюзером.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!