Какой из четырех автомобилей проедет перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

К перекрестку подъехали четыре автомобиля. Желтый и красный поворачивают налево, а грузовик и зеленый проезжают прямо.

Какой из четырех автомобилей проедет перекресток первым, а какой – последним? Об этом рассказали pdr2024tests.

Перекресток не оборудован светофорами, поэтому нерегулируемый. Дороги на этом перекрестке неравнозначны, о чем свидетельствуют приоритетные знаки перед красным автомобилем.

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На второстепенной дороге расположен грузовик и красный автомобиль. В свою очередь желтый и зеленый автомобиль находятся на главной дороге.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель должен отдать предпочтение движению транспортного средства, приближающегося к нему с правой стороны. Таким образом, первым перекресток проедет водитель желтого автомобиля.

Водители красного автомобиля и грузовика также находятся на равнозначных дорогах. По тому же правилу, последним перекресток проедет водитель красного автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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