Какой из этих знаков не запрещает поворот налево: тест на знание ПДД

Некоторые водители нарушают ПДД, чем могут спровоцировать аварию. В частности, так происходит из-за плохого знания знаков дорожного движения.

Какой из этих знаков не запрещает поворот налево? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Знак 4.1 разрешает движение только прямо. Этот знак не запрещает поворот направо во дворы или другие прилегающие к дороге территории.

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Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Его используют для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства двигаются в одном направлении.

Этот знак не запрещает поворот налево. Итак, правильный ответ – второй знак.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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