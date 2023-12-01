Какой из витаминов удваивает потерю веса без диет: новое исследование

Новое исследование показало, что люди, принимающие добавки с витамином D, могут потерять вес, даже не соблюдая диеты или не меняя образ жизни.

Исследование, опубликованное в Международном журнале профилактической медицины, включало 50 женщин с лишним весом и ожирением. Половина из них получали дозы витамина D, эквивалентные почти 10 000 МЕ в день в течение шести недель. Другая половина получала плацебо.

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Результаты показали, что люди, принимавшие витамин D, потеряли 3,5 фунта после приема витамина D в течение шести недель. В то время как в группе плацебо не было существенной потери веса.

Авторы исследования считают, что витамин D может способствовать потере веса, воздействуя на несколько факторов, включая:

Гормональный баланс: Витамин D может помочь регулировать выработку гормонов, влияющих на аппетит и метаболизм.

Инфламация: Витамин D может помочь снизить воспаление, которое может способствовать накоплению жира.

Микрофлора кишечника Витамин D может помочь поддерживать здоровую микрофлору кишечника, которая может играть роль в регуляции веса.

Однако, если вы ищете способ потерять вес, прием витамина D может быть простым и безопасным способом, который следует попробовать. Однако перед употреблением каких-либо лекарственных препаратов не забудьте проконсультироваться с вашим семейным врачом.

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