Какой макияж нужно делать женщинам, которые носят очки: правила, о которых следует знать

Очки – это модный аксессуар, способный подчеркнуть вашу индивидуальность. Однако, делая ежедневный макияж, следует принимать во внимание некоторые нюансы. Некоторые модели могут зрительно уменьшать глаза - в таком случае хорошо нанести светлый карандаш вдоль линии роста ресниц, чтобы "раскрыть" взгляд и увеличить внешний угол глаза.

Визажистка Лиза Элдридж поделилась ценными советами по мейкапу с очками. Она советует избегать тяжелых темных линий на нижних веках и других акцентов, "подавляющих" взгляд.

Как окрашивать ресницы

Слишком длинные накрашенные ресницы, постоянно затрагивающие линзы, могут досаждать, – пояснила Лиза. Итак, лучше выбрать тушь без эффекта удлинения, а со щеточкой для равномерного расчесывания.

Также хорошо чуть-чуть "закрутить" ресницы перед покраской: легкий изгиб поможет направить волоски кверху, а не просто вперед.

Еще один вариант – красить лишь тонкие кончики нижних ресниц. Это создаст эффект широко открытых глаз. Хорошим дополнением станет размытая темная линия в верхней части.

Как избежать проблем с тональным кремом

Если вы носите очки весь день, под оправой могут появляться пятна крема. Чтобы этого избежать, наносите тональный крем только на "зону риска". Также выбирайте крем с матирующим эффектом – он скроет нежелательный блеск.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Сделайте акцент на губах

Отвлекитесь и добавьте драматизма с помощью яркой помады. Для усиления эффекта можно добавить немного перламутровых теней на глаза.

Как наносить румяна

Если оправа маленькая и касается орбитальной кости, наносите румяна классически – на "яблоки" щек. Если оправа большего размера, воспользуйтесь большой мягкой кисточкой в форме буквы "С", начиная от скул и затушевывая до висок.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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