Какой макияж скрывает морщины: визажисты назвали 5 действенных методов

Морщины – это природное явление, которое появляется с возрастом. Хотя существует множество процедур, которые могут помочь отсрочить появление, иногда макияж может стать спасительным средством. Однако важно знать, как правильно наносить макияж, чтобы скрыть морщинки, а не подчеркнуть их.

Об этом пишет She Finds.

Вот несколько основных советов, которые помогут вам создать более молодой вид с помощью макияжа:

Увлажнение кожи

Прежде чем наносить макияж, обязательно увлажните кожу. Это поможет макияжу ложиться равномерно. Используйте легкий увлажняющий крем или сыворотку, подходящую для вашего типа кожи.

Праймер

Праймер – это продукт, который помогает зафиксировать макияж и заполнить мелкие морщинки. Выберите праймер, соответствующий вашему типу кожи. Если у вас жирная кожа, выбирайте праймер с мотирующим эффектом. Если у вас сухая кожа, выбирайте праймер с увлажняющим эффектом.

Консиллер

Консиллер – это продукт, помогающий скрыть темные круги под глазами, покраснение и другие недостатки кожи. Используйте консилер, который на один тон светлее вашего тона кожи. Нанесите консилер точечно на проблемные участки и тщательно растушуйте.

Тональный крем

Тональный крем помогает выровнять тон кожи и скрыть мелкие морщинки. Выбирайте тональный крем, соответствующий вашему тону кожи. Нанесите тональный крем тонким слоем и тщательно растушуйте.

Пудра

Пудра помогает зафиксировать макияж и сделать его более стойким. Нанесите пудру тонким слоем во все лицо, избегая области вокруг глаз.

Бронзер

Бронзер помогает создать эффект теней на лице, что делает его более рельефным и младшим. Нанесите бронзер на лоб, скулы, подбородок и скулы.

Румяна

Румяна помогают освежить лицо и сделать его более сияющим. Нанесите румяна на скулы, двигаясь от носа к скулам.

Губная помада

Губная помада – это завершающий штрих, который помогает завершить образ. Выбирайте яркую или сочную помаду, чтобы сделать ваши губы более объемными.

Следите за тем, чтобы макияж был легким и естественным. Не перебирайте со средствами, иначе вы рискуете подчеркнуть морщинки. А также регулярно ухаживайте за кожей, чтобы замедлить процесс старения.

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Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам скрыть морщины с помощью макияжа:

Используйте светлые оттенки макияжа. Светлые оттенки помогают отвлечь внимание от морщин.

Наносите макияж тонкими слоями. Тонкий слой макияжа ложится более равномерно и менее заметно.

Тщательно растушуйте макияж. Тщательное растушевка поможет скрыть переходы между разными оттенками макияжа.

Не забывайте об уходе за кожей. Регулярный уход за кожей поможет замедлить процесс старения и сделать морщины менее заметными.

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Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.