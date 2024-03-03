Какой мед полезен: как отличить подделку

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Вкратце напомню полезную информацию про мёд от Валерия Фёдоровича - пасечника со стажем, члена Спiлки Пасiчникiв України, который очень доходчиво ответил на частые вопросы касательно мёда: как выбирать, какой лучше, как отличить подделку.

1. Ряд полезных компонентов меда начинает разрушаться при температуре свыше 40 градусов, так как продукт богат ферментами, а ферменты - это аминокислоты, которые не выдерживают высокие температуры. Если при потреблении мёда, вы хотите сохранить все питательные вещества - не нагревайте его выше 40'С. Но если любите добавлять в горячий чай/ кофе/выпечку - не заморачивайтесь, мёд не превращается в "токсины", как об этом часто стали говорить в последнее время.

2. Советы, как отличить мёд от подделки, вроде "намотать мёд на ложку" или " посмотреть на струйку мёда" не работают. Мастера качественно подделают любую консистенцию псевдомеда. Единственная гарантия настоящего продукта - доверенный пасечник. Также важно, мёд лучше брать закристализированный (если в сентябре, октябре) - а жидкий лучше не брать, если не уверенны в производителе. Подделывают и цвет, и вкус, и запах, и консистенцию. Даже опытный пасечник не отличит!

3. У пасечника не может быть более трёх видов меда за сезон. Это технически практически нереально. Если видите на выставке у "пасечника" до 20 видов мёда - избегайте покупать продукт у него.

4. До года у ребёнка ещё недостаточно вырабатывается ферментов для усвоения мёда, поэтому подслащивать напитки/пищу нужно очень аккуратно.

5. Калорийность меда и сахара почти одинаковая, но питательная ценность разительно отличается. мёд - это 400-500 составляющих.

6. Суточная максимальная(!) норма меда считается - для взрослого 1 г на кг массы тела, детям 0,5 г на кг. но разумеется, что следует учитывать индивидуальные особенности организма.

7. По исследованиям, самый полезный мёд - полевой. А мне под настроение нравится ложечка липового, акации, гречневого, но ем его крайне редко..

А какой мёд вам нравится? Или не едите по каким-то причинам?