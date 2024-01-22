Какой подсластитель для кофе значительно полезен, чем сахар и фруктоза
Кофе – это не только вкусный, но и полезный напиток. Она содержит кофеин, который увеличивает работоспособность, улучшает настроение и помогает сжигать жир. Однако, чтобы кофе приносил максимальную пользу для здоровья, его нужно пить правильно.
Одним из важнейших правил употребления кофе является отказ от сахара и молока. Сахар добавляет калорий и может привести к набору веса, а молоко снижает усвояемость кофеина, пишет prostoway.
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Если вы не можете пить кофе без сахара, можно использовать натуральные подсластители, например стевию или экстракт фрукта монаха.
Экстракт фрукта монаха – это натуральный подсластитель, который производится из плодов растения из рода тыквенных. Он обладает приятным карамельным вкусом и почти нулевой калорийностью.
Кроме того, экстракт фрукта монаха обладает рядом полезных свойств. Он содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от окислительного стресса, а также оказывают противовоспалительные и противораковые эффекты.
Исследования показали, что кофе с экстрактом фрукта монаха может способствовать похудению. В одном исследовании, участники, которые пили кофе с экстрактом фрукта монаха, потеряли больше веса, чем те, кто пил обычный кофе.
Если вы хотите похудеть и при этом наслаждаться вкусом кофе, экстракт фрукта монаха – это отличный выбор. Он придаст напитку сладости и полезным свойствам.
Вот несколько советов, как приготовить кофе с экстрактом фрукта монаха:
- Используйте 1-2 чайные ложки экстракта на чашечку кофе.
- Добавьте экстракт в кофе после того, как он будет готов.
- Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сливок или молока.
Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.
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