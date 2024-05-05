Какой сахарозаменитель оказывает лучшее влияние на работу мозга: исследование ученых

Какой заменитель сахара лучше всего влияет на здоровье и работу мозга

Ученые давно ищут здоровые альтернативы сахару, ведь его чрезмерное употребление вредит организму. Одним из возможных заменителей является стевия, не содержащая калорий и не влияющая на уровень сахара в крови.

Исследователи из Шанхайского университета науки и технологий и Китайской академии наук (CAS) провели эксперимент на мышах, чтобы выяснить, как мозг реагирует на разные подсластители. Об этом пишет Medical express.

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Их результаты, опубликованные в журнале Neuroscience Research, свидетельствуют о том, что реакция нейронов на сахарозу и стевию очень схожа. Это значит, что стевия может быть таким же приятным по вкусу заменителем сахара, но при этом более полезным для здоровья.

"Ожирение – это серьезная проблема во всем мире, а использование подсластителей вместо сахара – это современная тенденция в пищевой промышленности", – говорит Инцзе Чжу, соавтор исследования. "Хотя все подсластители обладают сладким вкусом, многие из них существенно отличаются от сахара по своим свойствам. Поэтому мы хотели выяснить, есть ли в мозгу участок, который может различать заменители сахара и сахарозу."

Многие диетологи рекомендуют стевию как заменитель сахара, ведь она очень сладкая, но содержит гораздо меньше калорий и не влияет на уровень сахара в крови.

"В нашем исследовании мы изучали активность PVT мышей, когда они потребляли разные подсластители и сахарозу", - объяснил Чжу.

Исследователи в течение шести недель кормили мышей шестью разными диетами. Одна группа мышей была контрольной, а остальным давали сахар, стевию, ксилит, глициризин или магрозид.

Ученые пришли к выводу, что по сравнению с другими заменителями сахара стевия вызвала активность PVT, которая была наиболее похожа на активность, вызванную потреблением сахара.

Это свидетельствует о том, что стевия является лучшим заменителем сахара с точки зрения восприятия его мозгом и вкусом.

Важно отметить, что это исследование было проведено на мышах и его результаты нельзя с абсолютной уверенностью применять к людям.

Однако оно дает нам основание полагать, что стевия может быть здоровой и приятной альтернативой сахару.

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