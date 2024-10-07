Какой цвет покорил все мировые подиумы в этом сезоне: он понравится каждой

Сезон осени 2024 года обещает поразить своей яркостью и насыщенностью, где главную роль будет играть изысканный оттенок бургунди. Этот роскошный цвет, напоминающий спелые ягоды винограда, непременно привлечет взгляды и придаст вашему стилю особую элегантность.

Трендовый цвет сезона – бургунди. Источник: Instagram Трендовый цвет сезона – бургунди. Источник: Instagram

Бургунди – это не просто модный тренд, а гармонично вписывающийся в любой гардероб универсальный выбор. Для начала советуем обратить внимание на верхнюю одежду: элегантный плащ, стильная куртка или пиджак этого оттенка станут отличным основанием для ваших осенних образов. Об этом пишет cosmo.

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Для любящих эксперименты предлагаем создать полностью бургундийский образ. Играйте с текстурами, комбинируя, например, бархатные элементы с кожаными или вязаными. Это придаст вашему look'у глубины и неповторимости.

Трендовый цвет сезона – бургунди. Источник: Instagram Трендовый цвет сезона – бургунди. Источник: Instagram

Не забывайте о деталях! Аксессуары цвета бургунди - сумочка, шаль или даже галстук - могут стать ярким акцентом даже в простом ансамбле, придавая ему особый шарм и изысканность.

Трендовый цвет сезона – бургунди. Источник: Instagram Трендовый цвет сезона – бургунди. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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