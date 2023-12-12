Какой цвет волос будет трендовым в 2024 году

В следующем сезоне в тренде будет кашемировый блонд – нежный, многогранный светлый цвет с легким золотистым оттенком, идеально подходящий для любого типа кожи. Эксперты используют комбинацию теплых и холодных оттенков для создания насыщенного блонд с естественным блеском и объемом. Смешивание может быть разным, однако в результате получается насыщенный и роскошный оттенок.

Об этом пишет Радиотрек.

По сравнению с платиновым или холодным блондом, кашемировый придает волосам легкость и тепло.

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Это не простой в уходе цвет, поскольку для сохранения кашемирового эффекта необходимо избегать средств, которые могут выводить интенсивность цвета. Также обязательным элементом становится применение термозащиты для длительного сохранения красоты волос.

Напомним, мы уже писали, как найти идеальный цвет волос для женщин старше 50 лет.

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