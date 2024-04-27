Какую еду нельзя употреблять с брекетами: важные советы

Какая еда может повредить брекеты

Брекеты – это эффективный способ исправления прикуса в любом возрасте. С их помощью можно устранить дефекты расположения зубов даже в зрелом возрасте.

Однако при лечении брекетами важно соблюдать определенные правила, в частности, ограничения в питании. Об этом пишет ТСН. Что можно есть с брекетами, а от чего лучше отказаться, разберемся дальше.

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Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить здоровье зубов и сделать процесс ношения брекетов максимально комфортным. Помните, что правильное питание – это залог успешного лечения!

Продукты, которые не рекомендуется употреблять с брекетами:

1. Твердые продукты:

Целые овощи и фрукты (например морковь, яблоки) – их нужно нарезать маленькими кусочками.

Конфеты, печенье – они не только жесткие, но и вредные для зубов.

Орехи – их тоже рекомендуется измельчать.

2. Мелкозерновые продукты:

Семена кунжута, мака.

Киви, клубника и другие ягоды/фрукты с мелкими зернышками.

3. Прилипающие продукты:

Мармелад.

Жвачки.

Желейные конфеты.

Батончики и конфеты с нугой.

Чипсы.

4. Пигментировочные продукты:

Красная свекла и другие пигментированные овощи.

Красные ягоды.

Красное вино.

Кофе.

Сладкие газированные напитки.

Продукты, которые рекомендуется употреблять с брекетами:

Овощи и рыбы, приготовленные на пару.

Крем-супы.

Разнообразные пюре.

Мягкий творог.

Вареные яйца.

Мягкие овощи и фрукты.

Морепродукты, рыба.

Злаки.

Молочные продукты.

Общие рекомендации по питанию с брекетами:

Ешьте пищу небольшими кусочками, тщательно пережевывая.

Предпочитайте мягкую пищу, которая не застревает между зубами и брекетами.

Пейте много воды, чтобы стимулировать слюноотделение и очищение полости рта.

После каждого приема пищи чистить зубы специальной щеткой для брекетов, использовать зубную нить и ополаскиватель.

Регулярно посещать стоматолога для обзоров и коррекции брекет-системы.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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