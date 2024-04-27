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Какую еду нельзя употреблять с брекетами: важные советы

Игорь Романько

Какая еда может повредить брекеты
Какая еда может повредить брекеты

Брекеты – это эффективный способ исправления прикуса в любом возрасте. С их помощью можно устранить дефекты расположения зубов даже в зрелом возрасте.

Однако при лечении брекетами важно соблюдать определенные правила, в частности, ограничения в питании. Об этом пишет ТСН. Что можно есть с брекетами, а от чего лучше отказаться, разберемся дальше.

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Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить здоровье зубов и сделать процесс ношения брекетов максимально комфортным. Помните, что правильное питание – это залог успешного лечения!

Продукты, которые не рекомендуется употреблять с брекетами:

1. Твердые продукты:

  • Целые овощи и фрукты (например морковь, яблоки) – их нужно нарезать маленькими кусочками.
  • Конфеты, печенье – они не только жесткие, но и вредные для зубов.
  • Орехи – их тоже рекомендуется измельчать.

2. Мелкозерновые продукты:

  • Семена кунжута, мака.
  • Киви, клубника и другие ягоды/фрукты с мелкими зернышками.

3. Прилипающие продукты:

  • Мармелад.
  • Жвачки.
  • Желейные конфеты.
  • Батончики и конфеты с нугой.
  • Чипсы.

4. Пигментировочные продукты:

  • Красная свекла и другие пигментированные овощи.
  • Красные ягоды.
  • Красное вино.
  • Кофе.
  • Сладкие газированные напитки.

Продукты, которые рекомендуется употреблять с брекетами:

  • Овощи и рыбы, приготовленные на пару.
  • Крем-супы.
  • Разнообразные пюре.
  • Мягкий творог.
  • Вареные яйца.
  • Мягкие овощи и фрукты.
  • Морепродукты, рыба.
  • Злаки.
  • Молочные продукты.

Общие рекомендации по питанию с брекетами:

  • Ешьте пищу небольшими кусочками, тщательно пережевывая.
  • Предпочитайте мягкую пищу, которая не застревает между зубами и брекетами.
  • Пейте много воды, чтобы стимулировать слюноотделение и очищение полости рта.
  • После каждого приема пищи чистить зубы специальной щеткой для брекетов, использовать зубную нить и ополаскиватель.
  • Регулярно посещать стоматолога для обзоров и коррекции брекет-системы.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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