Какую функцию выполняет отверстие в ручке сковородки или кастрюли: вы будете поражены

Наверняка вы замечали отверстие на ручке сковороды или кастрюли, но не задумывались, для чего он нужен. Большинство людей считают, что она предназначена для подвешивания посуды, но это лишь одно из ее возможных применений. Настоящая функция отверстия гораздо более интересна.

Функции отверстия в ручке сковороды и кастрюли:

Он служит подставкой для ложки или лопатки.

Во время приготовления пищи можно вставить ложку в отверстие, чтобы она не пачкала столешницу или другие тарелки. Это также удобно, если вы используете деревянные ложки, которые могут разбухнуть или потрескаться от воздействия горячей воды.

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Отверстие помогает сохранить вашу ложку

Силиконовые и пластиковые ложки могут расплавиться при высокой температуре, если их оставить в кастрюле или сковороде. Вставляя ложку в отверстие, вы можете быть уверены, что она не коснется горячей поверхности.

Можно использовать для подвешивания посуды

Это может быть полезно, если у вас мало места на кухне.

Итак, отверстие на ручке сковороды или кастрюли – это не просто декоративный элемент. Он имеет несколько практических функций, которые могут сделать вашу жизнь на кухне немного проще.

Напомним, мы уже писали, как всегда поддерживать порядок на кухне.

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