Какую одежду нужно выбирать женщинам низкого роста: 5 совета стилиста

Женщины невысокого роста обладают особым обаянием, и подчеркнуть ее поможет правильно подобранная одежда. Цвет, фасон и даже размер аксессуаров - все это влияет на ваш вид. Стилисты отмечают, что женщинам маленького роста следует выбирать небольшого размера аксессуары и обращать внимание на обувь на небольшой подошве или каблуке. Об этом пишет Elle.

Вот несколько советов от стилиста, которые помогут вам создавать элегантные и стильные образы:

Аксессуары и обувь:

Предпочитайте небольшие и аккуратные аксессуары, которые не будут визуально "перегружать" образ.

Выбирайте обувь на тонком каблуке или низкой платформе. Избегайте массивной обуви на толстой подошве.

Сумки также должны быть небольшого размера с четкими линиями.

Фасон одежды:

Откажитесь от мешковатых вещей, которые зрительно уменьшают ваш рост.

Выбирайте одежду, которая подчеркивает ваши достоинства: например, платья с акцентом на талии, брюки с высокой посадкой, блузки с V-образным вырезом.

Вертикальные линии в одежде – ваши друзья! Отдавайте предпочтение одежде с карманами, декоративными вставками, принтами и фасонами, визуально вытягивающими силуэт.

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Цвет и принты:

Создайте монохромные образы в одном цвете или в гамме близких оттенков. Это визуально удлинит вашу фигуру.

Используйте мелкие принты, которые не будут перегружать образ. Избегайте больших и контрастных узоров.

Подробности:

Выбирайте одежду с четкими линиями и структурированными элементами. Это поможет создать динамический и стильный образ.

Не бойтесь использовать пояса, которые подчеркнут вашу талию.

Выбирайте платья и юбки меди длины, визуально вытягивающие фигуру.

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