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Какую овсянку следует употреблять утром: ответ диетолога

Игорь Романько

Какую овсянку следует есть с утра

Овсянка – популярный завтрак, но действительно ли она полезна? Но какая от нее польза и жалко, как правильно готовить? Об этом читайте дальше.

Овсяная каша – популярный завтрак, который считается полезным и сбалансированным. Диетолог Людмила Гончарова рассказала, какая овсянка будет полезна, а что лучше не есть утром.

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Польза овсянки:

  • Микроэлементы, органические кислоты и витамины.
  • Благоприятное влияние на работу организма.

Важно:

  • Усвояемость овсянки зависит от способа приготовления.
  • Лучше готовить кашу на воде, а не на молоке.
  • Цельное или плющеное зерно полезнее, чем хлопья.
  • Добавляйте свежие или замороженные ягоды/фрукты.

Самая полезная овсянка:

  • Из цельного или плющеного зерна.
  • Приготовлена на воде.
  • С ягодами/фруктами.

Альтернативы овсянцы:

  • Пшенная каша
  • Гречневая каша
  • Кукурузная каша
  • Запеченное мясо с салатом
  • Яйца с зеленью

Самый плохой завтрак:

  • Рафинированные продукты: выпечка, круассаны, торты, конфеты, джемы, колбаса, копченые сыры.

Помните:

  • Завтрак должен быть из натуральных продуктов.
  • Выбирайте пищу, которую хорошо усваивает ваш организм.

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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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