Какую овсянку следует употреблять утром: ответ диетолога

Овсянка – популярный завтрак, но действительно ли она полезна? Но какая от нее польза и жалко, как правильно готовить? Об этом читайте дальше.

Овсяная каша – популярный завтрак, который считается полезным и сбалансированным. Диетолог Людмила Гончарова рассказала, какая овсянка будет полезна, а что лучше не есть утром.

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Польза овсянки:

Микроэлементы, органические кислоты и витамины.

Благоприятное влияние на работу организма.

Важно:

Усвояемость овсянки зависит от способа приготовления.

Лучше готовить кашу на воде, а не на молоке.

Цельное или плющеное зерно полезнее, чем хлопья.

Добавляйте свежие или замороженные ягоды/фрукты.

Самая полезная овсянка:

Из цельного или плющеного зерна.

Приготовлена на воде.

С ягодами/фруктами.

Альтернативы овсянцы:

Пшенная каша

Гречневая каша

Кукурузная каша

Запеченное мясо с салатом

Яйца с зеленью

Самый плохой завтрак:

Рафинированные продукты: выпечка, круассаны, торты, конфеты, джемы, колбаса, копченые сыры.

Помните:

Завтрак должен быть из натуральных продуктов.

Выбирайте пищу, которую хорошо усваивает ваш организм.

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