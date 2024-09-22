Какую собаку лучше завести ребенку: рейтинг хороших и веселых пород

При выборе собаки для семьи, особенно если есть дети, важно учесть характер и особенности породы. Не все собаки все равно подходят для совместного проживания с малышами, поэтому следует выбирать породу внимательно.

Издание Gudog опубликовало список из 10 лучших пород собак, которые отлично ладят с детьми и могут стать верными друзьями для всей семьи.

На десятом месте в рейтинге оказался французский бульдог. Несмотря на свой небольшой размер, эти собаки носят веселый характер и много энергии. Они преданы, умны и терпеливы, что делает их идеальными для игр с детьми. Сходными чертами отличается и девятое место рейтинга – ирландский сеттер. Эта порода подходит для активных семей, ведь собаки всегда готовы к долгим прогулкам и весельям на свежем воздухе.

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Бишон, занявший восьмое место, известен своей кротостью и тишиной. Он нуждается только в коротких прогулках и хорошо подходит для семей, которые ищут спокойного домашнего любимца. На седьмом месте – кавалер-кинг-чарльз-спаниэль, известный своей нежностью, спокойствием и преданностью. Эти собаки станут настоящими друзьями для детей и дарят много любви.

Бишон. Источник: pexels.com Бишон. Источник: pexels.com

Ирландский сеттер. Источник: pexels.com Ирландский сеттер. Источник: pexels.com

Французский бульдог. Источник: pexels.com Французский бульдог. Источник: pexels.com

Американский стаффордширский терьер или амстаф попал на шестое место. Хотя его часто считают агрессивным, эта порода действительно доброжелательна, предана и идеально подходит для семейной жизни. Пятое место занял бордер коле, известный своей разумностью и защитным инстинктом. Они требуют много внимания и физической активности, но в то же время являются отличными компаньонами для игр.

Бордер колли. Источник: pexels.com Бордер колли. Источник: pexels.com

Амстаф. Источник: petsi.net Амстаф. Источник: petsi.net

Кавалер кинг чарльз спаниель. Источник: pexels.com Кавалер кинг чарльз спаниель. Источник: pexels.com

На четвёртом месте расположился золотистый ретривер, одна из самых популярных пород для семей. Спокойный, ласковый и терпеливый ретривер станет идеальным другом для детей. Третье место занял ньюфаундленд – большой, но очень хороший и преданный пес, который, несмотря на свои размеры, абсолютно безопасен для малышей.

Ньюфаундленд. Источник: gudog.co.uk Ньюфаундленд. Источник: gudog.co.uk

Золотистый ретривер. Источник: pexels.com Золотистый ретривер. Источник: pexels.com

Бордер колли. Источник: pexels.com Бордер колли. Источник: pexels.com

Второе место досталось английскому бульдогу, которого можно считать эталоном семейной собаки. Они не нуждаются в особом уходе и редко лают, а их лень делает их замечательными компаньонами для спокойной семейной жизни. И, наконец, первое место по праву занимает лабрадор.

Лабрадор. Источник: pexels.com Лабрадор. Источник: pexels.com

Английский бульдог. Источник: pexels.com Английский бульдог. Источник: pexels.com

Эти собаки – настоящие любимцы по всему миру. Они дружелюбны, спокойны, послушны и идеально подходят для жизни в семье с детьми.

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

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