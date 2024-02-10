Какую свеклу лучше замораживать – сырую или вареную: советы от хозяек

Замораживание заготовок для борща – популярный способ экономии времени. Морковь, перетертые томаты – обычные замороженные ингредиенты. А можно ли замораживать тертую сырую свеклу? Опытом делятся опытные хозяйки.

Об этом пишет Рецепты от Лилии Цвет.

У каждой хозяйки есть свой секретный рецепт борща. Однако существуют универсальные советы, которые делают блюдо еще вкуснее.

Одна из пользователей рекомендует замораживать тертую вареную свеклу:

"Я травлю вареную свеклу на терке, складываю в пищевые пакеты, потом в прямоугольные судочки. Замораживаю. Когда замерзнет, вынимаю из судочков и перевожу в морозильную камеру. Ничего не чернеет, цвет полностью сохраняется. Так же делаю и с морковью, но ее травлю сырой."

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Другие хозяйки отмечают, что после замораживания свекла может становиться черной, а в борще – коричневой.

"Будет коричневый, если варить очень долго. А если несколько минут, то нормально."

Следующий совет – не бросать свеклу с морозилки сразу в борщ.

"Я его сначала выкладываю на разогретую сковороду, не размораживая, а затем добавляю в кастрюлю в конце варки."

Замораживание тертой свеклы – удобный способ экономии времени. Важно правильно заморозить и разморозить, чтобы сохранить цвет и вкус.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя замораживать.

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