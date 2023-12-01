Календарь магнитных бурь на декабрь 2023 года: когда опасные даты

Последний месяц 2023 года обещает быть активным в отношении геомагнитных колебаний. Благодаря мощной активности Солнца уже 1 декабря К-индекс магнитной бури достигнет 7 баллов из 9 возможных.

Согласно данным центра Meteoagent, 2 декабря геомагнитные колебания стихнут до 5 баллов, однако еще могут быть опасны для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

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Во время мощных геомагнитных колебаний метеозависимые могут ощутить неприятные симптомы, такие как головная боль, усталость, бессонница, нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, головокружение, депрессивные состояния и т.д.

Календарь магнитных бурь на декабрь 2023 года (предварительные показатели):

3 декабря – спокойная геомагнитная ситуация

4 декабря – четырехбалльная буря

5 декабря – пятибалльный шторм

6 и 7 декабря – четырехбалльные колебания магнитосферы

8-11 декабря – период затишья

12 декабря – четырехбалльная буря

13-17 декабря – период покоя

18 декабря – пятибалльные удары

19-20 декабря – зеленый уровень, безопасный

21 декабря – красный уровень, К-индекс 5

22-23 декабря – бури средней интенсивности

С 24 по 31 декабря предварительно бурь не прогнозируется.

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