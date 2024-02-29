Календарь магнитных бурь на март 2024: когда ждать опасных дат
Календарь магнитных бурь на март 2024: когда ждать опасных дат
В течение марта на Земле ожидается несколько магнитных бурь. Ученые предупредили о пяти опасных периодах.
Ученые из Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США обнародовали календарь геомагнитных штормов на март.
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График магнитных бурь на март 2024
- 4 марта: ожидается магнитная буря небольшой силы, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
- 10 марта: прогнозируется магнитная буря, которая может оказать значительное влияние на людей с хроническими заболеваниями, а также вызвать головные боли у метеочувствительных людей.
- 15-16 марта: рекомендуется быть особенно осторожными людям с хроническими заболеваниями, ведь магнитные бури могут привести к их обострению. Важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.
- 21-22 марта: ожидается менее сильная буря, но возможна бессонница и головная боль.
- 27-28 марта: прогнозируются магнитные бури средней силы, которые могут вызвать перепады давления и повлиять на общее самочувствие людей с проблемами АД.
Рекомендации:
- Следите за прогнозами магнитных бурь.
- Защищайте себя от солнечного излучения.
- Пейте много воды.
- Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.
- Высыпайтесь.
- Избегайте переутомления и стрессов.
При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу.
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