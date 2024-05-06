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Капает вода из крана: как решить проблему

Цихоцкая Мария

Капает вода из крана: как решить проблему
Протекающий кране приводит к бесполезным потерям воды

Раздражающий звук капающего крана не только портит нервы, но и приводит к бесполезному расходу воды и денег. Чтобы его устранить, не обязательно вызывать мастера. Можно решить проблему самостоятельно. Об этом пишет Plumping Repair.

Вот несколько шагов, которые помогут вам самостоятельно устранить эту проблему:

Определите тип крана:

  • Двухвентильный: имеет два отдельных вентиля для горячей и холодной воды.
  • Однорычажный: управляется одним рычагом, регулирующим температуру и напор воды.

Перекройте воду:

  • Двухвентильный: закрутите вентили под раковиной по часовой стрелке до упора.
  • Однорычажный: найдите под раковиной вентиль с резьбой и затяните его гаечным ключом, пока вода не перестанет течь.

Разберите кран:

Двухвентильный:

  • Снимите декоративные колпачки с вентилей.
  • Открутите винты, фиксирующие ручки.
  • Снимите ручки и шайбы.
  • Аккуратно открутите клапанную гайку гаечным ключом.
  • Извлеките прокладку.

Однорычажный:

  • Снимите декоративную рычажную накладку.
  • Открутите винт, фиксирующий рычаг.
  • Снимите рычаг.
  • Гаечным ключом открутите гайку, фиксирующую картридж.
  • Аккуратно извлеките картридж.

Осмотрите прокладку или картридж:

  • Прокладка: если она изношена, порвана или деформирована, замените ее новой.
  • Картридж: Если у него есть видимые повреждения, замените его новым.

Соберите кран:

Двухвентильный:

  • Установите новую прокладку.
  • Соберите кран в обратном порядке.
  • Включите воду и проверьте наличие течи.

Однорычажный:

  • Установите новый картридж.
  • Соберите кран в обратном порядке.
  • Включите воду и проверьте наличие течи.

Если проблема не решена:

  • Вызовите сантехника. Возможно, проблема более серьезная, чем замена прокладки или картриджа.

Дополнительные советы:

  • Перед разборкой крана сделайте фото, чтобы не забыть порядок сборки.
  • Используйте только те прокладки и картриджи, подходящие для типа крана.
  • Не затягивайте гайки слишком сильно, чтобы не повредить кран.
  • Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в сантехнику.

Напомним, мы уже писали, как отмыть краны в ванной от налета.

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