Капает вода из крана: как решить проблему
Раздражающий звук капающего крана не только портит нервы, но и приводит к бесполезному расходу воды и денег. Чтобы его устранить, не обязательно вызывать мастера. Можно решить проблему самостоятельно. Об этом пишет Plumping Repair.
Вот несколько шагов, которые помогут вам самостоятельно устранить эту проблему:
Определите тип крана:
- Двухвентильный: имеет два отдельных вентиля для горячей и холодной воды.
- Однорычажный: управляется одним рычагом, регулирующим температуру и напор воды.
Перекройте воду:
- Двухвентильный: закрутите вентили под раковиной по часовой стрелке до упора.
- Однорычажный: найдите под раковиной вентиль с резьбой и затяните его гаечным ключом, пока вода не перестанет течь.
Разберите кран:
Двухвентильный:
- Снимите декоративные колпачки с вентилей.
- Открутите винты, фиксирующие ручки.
- Снимите ручки и шайбы.
- Аккуратно открутите клапанную гайку гаечным ключом.
- Извлеките прокладку.
Однорычажный:
- Снимите декоративную рычажную накладку.
- Открутите винт, фиксирующий рычаг.
- Снимите рычаг.
- Гаечным ключом открутите гайку, фиксирующую картридж.
- Аккуратно извлеките картридж.
Осмотрите прокладку или картридж:
- Прокладка: если она изношена, порвана или деформирована, замените ее новой.
- Картридж: Если у него есть видимые повреждения, замените его новым.
Соберите кран:
Двухвентильный:
- Установите новую прокладку.
- Соберите кран в обратном порядке.
- Включите воду и проверьте наличие течи.
Однорычажный:
- Установите новый картридж.
- Соберите кран в обратном порядке.
- Включите воду и проверьте наличие течи.
Если проблема не решена:
- Вызовите сантехника. Возможно, проблема более серьезная, чем замена прокладки или картриджа.
Дополнительные советы:
- Перед разборкой крана сделайте фото, чтобы не забыть порядок сборки.
- Используйте только те прокладки и картриджи, подходящие для типа крана.
- Не затягивайте гайки слишком сильно, чтобы не повредить кран.
- Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в сантехнику.
Напомним, мы уже писали, как отмыть краны в ванной от налета.
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