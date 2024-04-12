Картофель пророс в погребе: выбрасывать, можно ли есть?

Если картофель неправильно хранить, он может прорасти и стать непригодным для употребления, поскольку в нем начнет накапливаться соланин.

Специалисты объясняют, что соланин накапливается в картофеле, когда клубни начинают прорастать. Это ядовитые гликоалкалоиды. Ядовитое вещество содержится в количестве от 5 до 10 мг на 100 г проросших клубней. Однако в очищенном от кожуры картофеле находится совсем небольшое количество этого ядовитого вещества.

Вас также заинтересует: Когда картофель становится опасным для здоровья

Отравиться соланином из проросшего картофеля можно, если съесть за один раз около 2 кг сырого клубня с кожурой. Также проросший картофель остается без значительного количества полезных свойств. Проросший картофель можно есть, но обязательно нужно очистить его от кожуры.

Как правильно чистить проросший картофель

Тщательно уберите из клубней все ростки и срежьте кожуру толстым слоем. Аккуратно и тщательно вырежьте все глазки, срежьте темные пятна, если они появились. Вымойте очищенные овощи прохладной проточной водой.

Готовить проросший, но хорошо очищенный картофель допускается в любом виде: запекать, жарить, отваривать.

Однако если картофель не только пророс, но и позеленел, то от его употребления необходимо отказаться.

Соланин не растворяется в воде и в незначительном количестве расщепляется при варке.

Симптомы отравления соланином:

Если же человек каким-то образом отравился соланином, то он почувствует:

утомляемость,

головная боль,

рвотные позывы или диарею,

повышение температуры,

судороги и кома – при сильном отравлении.

Проросший картофель выбрасывать не стоит, поскольку он может пригодиться для весенней посадки, кормления скота.

Напомним, специалисты назвали место, в котором картофель хранится втрое дольше.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!