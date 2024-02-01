Картофельные галушки с курицей и грибами: рецепт вкусного ужина

Картофельное тесто:

1 кг картофеля

100 г яиц (2 шт)

180 г муки (6 ст. л. с горкой) соль

Дополнительно:

мука для формирования галушек

Мясная начинка:

200 г куриного фарша

1 луковица соль (по вкусу)

перец (по вкусу)

масло (для жарки)

Жареные грибы (к галушкам):

300 г грибов

1 луковица

соль (по вкусу)

масло (для жарки)

Приготовим картофельное тесто:

Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности.

Обязательно сливаем всю воду и делаем пюре (без добавления сливочного масла и молока).

Получается 800 г готового пюре, оставляем его охлаждаться.

Перекладываем в миску охлажденное пюре, добавляем яйца, муку и соль. Перемешиваем. Тесто для глушек готово.

Приготовим мясную начинку:

Жарим куриный фарш с луком на растительном масле. Добавляем соль, перец и перемешиваем.

Приготовим грибы:

Очищаем и нарезаем грибы.

Нарезаем маленьким кубиком лук.

Жарим на растительном масле лук с грибами, добавляем соль по вкусу.

Формируем галушки:

Берем небольшой кусочек теста, посыпаем стол мукой и формируем колбаску. Делим тесто на небольшие кусочки.

Раскатываем кусочек теста и кладем внутрь мясную начинку. Слепим концы теста, формируем шарик и приплюскиваем его.

Выкладываем клецки на дощечку с мукой.

Варим клецки в кипящей подсоленной воде.

После закипания ждем 2-3 минуты и перекладываем клецки в тарелку.

Подаем клецки с жареными грибами.

Всем приятного аппетита.