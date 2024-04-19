Картошка с грибами в сливках: очень вкусно и быстро

Внимание: это блюдо вызывает привыкание.

Ингредиенты:

Картофель 8 шт.

среднего лука 2 шт.

средних грибов 7-8 шт.

сливки 33% 250 мл

Топленое масло 1 ст.л. с горкой

прованские травы, соль, укроп приправа для курицы, по желанию можно добавить еще 2-3 зубчика чеснока.

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Приготування:

1. Картоплю очищаємо і нарізаємо середніми шматочками. Викладаємо в каструлю, солимо, кладемо шматочок вершкового масла, додаємо холодну воду і відправляємо варити до ГОТОВНОСТІ (трохи переваріть);

2. У глибокій каструлі/казані добре нагріваємо топлене масло, додаємо цибулю пір’ям, прованські трави (за бажанням) і обсмажуємо до прозоро-золотистого кольору, на середньому вогні, періодично перемішуючи, щоб вона не підгоріла;

3. Гриби нарізаємо не надто тонко і відправляємо до цибулі. Солимо, перемішуємо і обсмажуємо на середньому вогні, поки сік з грибів не випарується;

4. Відправляємо варену картоплю до цибулі з грибами, додаємо приправу для курки, вершки, сіль за смаком, за бажанням часник, перемішуємо.

Щедро посипаємо все кропом. Накриваємо кришкою і ставимо на плиту на 5-6 хвилин і тушкуємо під кришкою.

Можна подавати як самостійну страву, так і гарнір до м’яса