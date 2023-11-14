Категорически не подходят друг другу: названо 7 пар цветов, которые лучше не сочетать

Выбор цветов играет немаловажную роль в создании гармоничного образа. Правильно подобранные тона могут сделать фигуру более стройной, а неправильные цветовые сочетания могут подчеркнуть проблемные места.

Об этом пишет Apostrophe.

Вот несколько неудачных комбинаций и советы, как избежать ошибок:

Коричневый и черный

Смешивание этих темных цветов создает мрачную атмосферу. Лучше совмещать их с пастельными или нейтральными тонами.

Серый и коричневый

Эти цвета вместе создают грязный визуальный эффект. Серый лучше сочетать с черным, а коричневый – с теплыми бежевыми или песчаными оттенками.

Синий и черный

Темно-синий и черный в сочетании утяжеляют образ. Вместо черного следует использовать серебристый или белый.

Красный и зеленый

Эти цвета лучше оставить для рождественского декора, поскольку в одежде они могут смотреться неудачно.

Зеленый и оранжевый

Яркий оранжевый с холодным зеленым может создать неприятный для глаз визуальный эффект. Лучше выбирать их пудровые и менее насыщенные варианты.

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Фиолетовый и желтый

Эти яркие цвета между собой не гармонизируются и могут выглядеть навязчиво.

Красный и оранжевый

Близкие по оттенкам эти цвета могут неуклюже сочетаться, как и коричневый с черным. Попробуйте другие комбинации для более гармоничного вида.

Помните, не сочетайте более трех цветов в одном образе, а если вы делаете это, выбирайте третий тон только для деталей или аксессуаров.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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