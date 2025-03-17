Кинг сайз: топ самых больших пород собак в мире

Большие породы собак всегда вызывают восхищение и внимание. Кто-то чувствует перед ними страх от их размеров, а у кого-то, наоборот, появляется желание завести такого великана.

Следует учитывать, что содержание четырехлапого гиганта — дело ответственное и затратное, однако, если правильно воспитать и социализировать большую собаку, она станет надежным другом и членом семьи. Фокус рассказывает о пяти самых больших пород собак, которых часто выбирают в качестве домашних любимцев.

Английский мастиф

Английский мастиф. Источник: Википедия Английский мастиф. Источник: Википедия

Эта древняя английская порода считается крупнейшим представителем догов в Европе и среди мастифов. Английский мастиф может весить от 54 до 100 кг, а его рост достигает 71-90 см.

Когда-то эти могучие собаки участвовали в охоте на диких животных, боях с быками, даже выходили на арену в собачьих боях. После запрета подобных "развлечений" в 1835 году популяция породы резко уменьшилась, и после Второй мировой войны в Британии осталось всего несколько особей. К счастью, благодаря усилиям энтузиастов, мастифам удалось возродить.

Несмотря на свою военную историю, сегодняшние английские мастифы – спокойные, уравновешенные собаки. Они глубоко привязываются к хозяевам, но остаются настороженными к незнакомым людям или животным.

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав. Источник: Википедия Ирландский волкодав. Источник: Википедия

Этот великан ростом в среднем до 83 см — одна из самых высоких собак в мире. Он не только высокий, но и массивный. Хотя история породы уходит еще в I век нашей эры, современный ирландский волкодав был восстановлен в XIX веке капитаном Грэмом, который скрестил несколько крупных пород, в частности шотландских дирхаундов, борзых и догов.

Взрослый волкодав — нежный, спокойный и уравновешенный, настоящий добряк. Однако в молодости эти псы достаточно энергичны, неловки и требуют много внимания и воспитания.

Сенбернар

Сенбернар. Источник: Википедия Сенбернар. Источник: Википедия

Сенбернары – легендарные гиганты, которых считают одними из самых больших собак в мире. При росте около 80 см и весе 70–90 кг они вызывают настоящий восторг. Свое начало порода берет из швейцарского монастыря на перевале Большой Сен-Бернар, где собак использовали в качестве охранников и спасателей для терявшихся в горах путников.

Современный сенбернар — дружелюбный и спокойный компаньон, хотя и способен защитить своих близких в случае опасности.

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Ньюфаундленд

Ньюфаундленд. Источник: Википедия Ньюфаундленд. Источник: Википедия

Ньюфаундленды, или просто "ньюфи", известны своей любовью к воде. Даже маленькие щенки уже стремятся нырять в миски с водой или лежать в лужах. Эти великаны весят в среднем 71 кг, а их рост достигает 78 см.

Родом из Канады, они издавна помогали рыбакам и морякам: тянули тяжелые грузы, вытаскивали сети с уловом, а также спасали людей, которые падали за борт. Их густая, водонепроницаемая шерсть и перепончатые лапы позволяли работать даже в ледяной воде.

Сегодня ньюфаундленды остаются отличными спасателями на воде и отличными домашними любимцами – ласковыми, преданными и добрыми.

Бордоский дог

Бордоский дог. Источник: Википедия Бордоский дог. Источник: Википедия

Французский мастиф, или бордоский дог, поражает своим мускулистым телом и узнаваемой "улыбающейся" мордашкой с морщинами. Эти собаки имеют красновато-палевую шерсть, а их рост составляет в среднем 63 см, вес - около 48 кг.

История породы непростая: бордоские доги в свое время выполняли роль бойцовских псов, охотников, сторожей, а также работали на фермах. Сегодня же чаще всего их можно увидеть на выставках или в роли домашних питомцев.

Эта порода подходит тем, кто ищет большую, но подвижную собаку. Бордосские доги созревают быстрее, чем другие гигантские породы и нуждаются в активных прогулках и физических нагрузках.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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