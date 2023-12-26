Классическая горячая закуска к праздничному столу: Как приготовить жульен с курицей и грибами

Как сделать жульен с грибами и курицей

Жюльен – это классическая французская закуска, которая запекается в кокотницах и подается с аппетитной творожной корочкой. Рецепт этого блюда очень прост, а результат всегда получается отличным.

Подавайте жульен горячим. Для приготовления жульена можно использовать любые грибы, например, лисички, вешенки или опята. Если у вас нет кокотниц, можете запечь жульен в глубокой сковороде или форме для выпечки. Для более насыщенного вкуса в соус можно добавить мелко нарезанный чеснок или зелень, пишет 1000. Menu.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Грибы шампиньоны - 250 г

Лук репчатый – 1 шт

Сыр твердый – 100 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Для соуса:

Сливочное масло – 40 г

Молоко – 250 мл

Сметана – 250 мл

Мука пшеничная – 1 ст. л.

Приготовление:

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Грибы промойте и нарежьте пластинками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы, посолите и поперчите по вкусу. Жарьте до готовности грибов. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Влейте в сотейник молоко и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите соус, помешивая, в течение 5 минут. Остудите соус и добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. В кокотнице выложите курицу, грибы с луком и залейте соусом. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте жульен в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут, пока сыр не подрумянится.

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