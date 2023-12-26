Классическая горячая закуска к праздничному столу: Как приготовить жульен с курицей и грибами
Жюльен – это классическая французская закуска, которая запекается в кокотницах и подается с аппетитной творожной корочкой. Рецепт этого блюда очень прост, а результат всегда получается отличным.
Подавайте жульен горячим. Для приготовления жульена можно использовать любые грибы, например, лисички, вешенки или опята. Если у вас нет кокотниц, можете запечь жульен в глубокой сковороде или форме для выпечки. Для более насыщенного вкуса в соус можно добавить мелко нарезанный чеснок или зелень, пишет 1000. Menu.
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Ингредиенты:
- Куриное филе – 250 г
- Грибы шампиньоны - 250 г
- Лук репчатый – 1 шт
- Сыр твердый – 100 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Для соуса:
- Сливочное масло – 40 г
- Молоко – 250 мл
- Сметана – 250 мл
- Мука пшеничная – 1 ст. л.
Приготовление:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте кубиками.
- Лук очистите и нарежьте кубиками. Грибы промойте и нарежьте пластинками.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности. Добавьте грибы, посолите и поперчите по вкусу. Жарьте до готовности грибов.
- В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Влейте в сотейник молоко и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите соус, помешивая, в течение 5 минут. Остудите соус и добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу.
- В кокотнице выложите курицу, грибы с луком и залейте соусом. Сверху посыпьте тертым сыром.
- Запекайте жульен в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут, пока сыр не подрумянится.
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