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Классическая мусака: как приготовить невероятно вкусный и сытный ужин

Игорь Романько

Как приготовить мусаку

Мусака – это утонченное блюдо балканской кухни, которое славится своим насыщенным вкусом и ароматом. Это идеальный вариант для семейного обеда или праздничного события пирога из лаваша.

Приготовление мусаки включает в себя несколько этапов, включая укладку слоев различных ингредиентов. Часто ее сравнивают с овощной лазаньей. Затем блюдо запекают в духовке до образования золотистой корочки. Основные компоненты могут варьироваться в зависимости от региона и кулинарных предпочтений, но обычно включают слои картофеля или баклажанов, обжаренного мяса, томатного соуса и бешамеля, пишет espreso.tv.

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Мусака является любимым блюдом в разных странах, таких как Греция, Болгария, Турция и другие. Она стала символом традиционной кухни и славится своим богатым вкусом и высокой питательностью.

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 1 цуккини или кабачок
  • 3 картофеля
  • 500 г фарша ассорти
  • 1 помидор
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 5 веточек тимьяна
  • 1 лук репчатый
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г пармезана
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль и перец (по вкусу)

Для соуса бешамель:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г пшеничной муки
  • 500 мл молока
  • Соль и перец (по вкусу)

Приготовление:

  1. Обжарьте лук с тимьяном на разогретом масле, добавьте фарш, томатную пасту, соль и перец. Тушите 5-10 минут.
  2. Приготовьте соус бешамель, растопив масло, добавьте муку, затем постепенно влейте молоко. Готовьте к загущению, добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Нарежьте картофель, баклажаны, цуккини и помидор тонкими кружочками.
  4. В форму для запекания укладывайте ингредиенты слоями: картофель, помидоры, баклажаны, цуккини, добавьте целый чеснок. Полите половиной соуса бешамель, добавьте слой мяса. Сверху разлейте остаток бешамеля и посыпьте тертым пармезаном.
  5. Запекайте при 180 градусах в течение 30-40 минут.

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