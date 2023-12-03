Классическая мусака: как приготовить невероятно вкусный и сытный ужин

Мусака – это утонченное блюдо балканской кухни, которое славится своим насыщенным вкусом и ароматом. Это идеальный вариант для семейного обеда или праздничного события пирога из лаваша.

Приготовление мусаки включает в себя несколько этапов, включая укладку слоев различных ингредиентов. Часто ее сравнивают с овощной лазаньей. Затем блюдо запекают в духовке до образования золотистой корочки. Основные компоненты могут варьироваться в зависимости от региона и кулинарных предпочтений, но обычно включают слои картофеля или баклажанов, обжаренного мяса, томатного соуса и бешамеля, пишет espreso.tv.

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Мусака является любимым блюдом в разных странах, таких как Греция, Болгария, Турция и другие. Она стала символом традиционной кухни и славится своим богатым вкусом и высокой питательностью.

Ингредиенты:

1 баклажан

1 цуккини или кабачок

3 картофеля

500 г фарша ассорти

1 помидор

1 ст. л. томатной пасты

5 веточек тимьяна

1 лук репчатый

2 зубчика чеснока

50 г пармезана

2 ст. л. растительного масла

Соль и перец (по вкусу)

Для соуса бешамель:

50 г сливочного масла

50 г пшеничной муки

500 мл молока

Соль и перец (по вкусу)

Приготовление:

Обжарьте лук с тимьяном на разогретом масле, добавьте фарш, томатную пасту, соль и перец. Тушите 5-10 минут. Приготовьте соус бешамель, растопив масло, добавьте муку, затем постепенно влейте молоко. Готовьте к загущению, добавьте соль и перец по вкусу. Нарежьте картофель, баклажаны, цуккини и помидор тонкими кружочками. В форму для запекания укладывайте ингредиенты слоями: картофель, помидоры, баклажаны, цуккини, добавьте целый чеснок. Полите половиной соуса бешамель, добавьте слой мяса. Сверху разлейте остаток бешамеля и посыпьте тертым пармезаном. Запекайте при 180 градусах в течение 30-40 минут.

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