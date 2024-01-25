Кофе или яблоко?: Диетологи ответили, что позволит проснуться быстрее

Диетологи ответили, что лучше употреблять утром

Утром многие пьют чашку кофе, чтобы проснуться. Однако некоторые диетологи утверждают, что яблоко может являться более энергичным выбором.

Выбор между яблоком и кофе – это личный выбор. Выбирайте то, что лучше подходит для ваших индивидуальных потребностей и предпочтений, пишет УНИАН.

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Яблоко

Яблоко является хорошим медленно высвобождаемым источником энергии благодаря содержанию клетчатки, фруктозы и углеводов. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови, а фруктоза и углеводы снабжают организм энергией.

Кофе

Кофе содержит кофеин, являющийся стимулирующим средством. Кофеин блокирует действие аденозина, нейромедиатора, вызывающего сонливость. Это позволяет человеку чувствовать себя более бодрым и уважаемым.

Что лучше?

Кофе скорее помогает очнуться, чем яблоко. Однако яблоко может обеспечить более продолжительный приток энергии.

Если вы хотите получить лучшее из обоих миров, вы можете объединить яблоко с кофе. Яблоко может помочь снизить риск побочных эффектов кофеина, таких как нервозность и тревога.

Вот несколько советов по употреблению кофе без вреда для здоровья:

Установите четкое время прекращения употребления кофе. Не пейте кофе (или любой другой кофеинсодержащий напиток) в течение по меньшей мере восьми часов перед тем, как ложиться спать.

Не добавляйте сахар. Сахар может повысить уровень сахара в крови и привести к весу.

Потребляйте кофе в умеренных количествах. Чрезмерное употребление кофе может вызвать неприятные побочные эффекты, такие как чувство нервозности и тревоги.

Не пейте кофе сразу после пробуждения. Поскольку кофе может влиять на уровень кортизола и аденозина утром, настоятельно рекомендуется подождать через 90 минут после пробуждения, чтобы выпить первую чашку кофе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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