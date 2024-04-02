Когда и как сажать фасоль в апреле, чтобы получить богатый урожай
Фасоль – это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Ее можно выращивать как в теплице, так и на открытом грунте. Чтобы получить богатый урожай фасоли, важно знать, когда и как ее правильно сажать.
Помните об этих простых и полезных советах, которыми поделились на сайте porady.24tv.ua и вы обязательно получите богатый урожай фасоли.
Читайте также: Понадобится лук: как быстро избавиться от личинок майского жука в саду без химии
Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:
- Не сажайте фасоль до наступления стойкого тепла. Семена фасоли прорастают только при температуре почвы не менее 10°C.
- Выбирайте для посадки солнечное место, защищенное от ветра.
- Перед посадкой проверьте почву. Он должен быть рыхлым и хорошо увлажненным.
- Высаживайте фасоль на глубину 3-5 см.
- Расстояние между растениями в строке должно быть 10-15 см, а между рядами – 30-40 см.
- После посадки полейте фасоль теплой водой.
Также важно правильно выбрать время посадки фасоли.
По лунному календарю, лучшие дни для посадки фасоли в 2024 году:
- На рассаду:
- 16-17, 20, 24-25, 29-30 марта;
- 3-5, 7-9, 12-13, 16-17, 21-26, 30 апреля;
- 1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 мая;
- 1-3, 5-6 июня.
- В теплицу:
- 1-4, 20-24, 27-31 мая, 3-4 июня.
- В открытый грунт:
- 20-24, 27-31 мая, 3-4 июня.
Предлагаем узнать, как уничтожить личинок майского жука народными методами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!