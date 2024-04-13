Когда и как сеять столовую свеклу, чтобы была сладкая: советы опытных огородников

Как и когда сеять столовую свеклу, чтобы она была сладкой

Настала пора сажать свеклу! Хотите, чтобы они выросли сочными и сладкими? Тогда читайте внимательно советы от видавших виды огородников.

Следуйте этим простым секретам, и ваш свекольный урожай будет щедрым. Советами поделились опытные огородники на сайте prostoway.

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Секрет 1: Правильное место

Свекла любит солнечные места и рыхлую почву. Лучше всего подойдет чернозем или супесчаная почва.

Секрет 2: Удобрения

Перед посевом почву нужно хорошо удобрять. Перегной – отличный выбор! Вам понадобится 4-5 кг на 1 кв. м.

Секрет 3: Минеральная смесь

Смешайте 2 стакана древесной золы, 12 ч. л. борной кислоты и 1 ч. л. сульфата магния. Этой смеси хватит на 1 кв. м.

Секрет 4: Посев

Сеять свеклу лучше рядами, так ее удобнее будет возделывать.

Сделайте бороздки глубиной 5 см.

Расстояние между рядами должно быть 30-40 см.

Полейте строчки водой.

Когда вода впитается, сейте семена.

Секрет 5: Уход

После того, как свекла сойдёт, их нужно прополоть и проредить.

Помните:

Свекла не любит переувлажнения, поэтому поливайте ее умеренно.

Регулярно разрыхляйте почву.

Не забывайте о прополке и прореживании.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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