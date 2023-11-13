Когда лучше мыть волосы, чтобы были чистыми дольше: утром или вечером

Волосы – основное украшение женщины, поэтому важно обеспечивать ему качественный уход и правильно выбирать время для мытья. Многие женщины моют волосы вечером, чтобы утром не терять на это времени. Однако не все знают, что время мойки может влиять на состояние волос.

Об этом пишет Радиотрек.

Врач-трихолог, делится в блоге на тик-ток основными правилами времени, когда следует ухаживать и мыть волосы. Обладательницам тонких и склонных к жирности волос лучше мыть волосы утром. После утреннего мытья жирные волосы будут выглядеть свежими, а тонкие получат дополнительный объем, поскольку за ночь объем тонких волос может уменьшиться.

Обладательницам длинных и густых волос рекомендуется мыть голову вечером и естественно высушивать при комнатной температуре, избегая использования фена утром. Эти советы помогут сохранить здоровье и красоту волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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