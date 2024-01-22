Когда лучше обедать, чтобы не набрать вес
Когда лучше обедать, чтобы не набрать вес
Похудение – это сложный процесс, требующий комплексного подхода. Одним из важных аспектов является правильное питание. Чтобы добиться успеха, важно употреблять здоровые продукты, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и помогают чувствовать себя сытым. Об этом пишет УНИАН.
Дипломированный диетолог Эми Гудсон назвала идеальный обед для похудения. Этот салат содержит все пять групп продуктов и менее 500 калорий.
Состав салата:
- Смесь зеленая
- 85 г лосося
- 1 столовая ложка сыра фета
- 1 столовая ложка измельченных грецких орехов
- 1/4 стакана ягод
- 1/4 стакана киноа
- 1/4 среднего авокадо
- Бальзамический соус
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Преимущества салата:
- Этот обед является хорошим источником клетчатки, белков и здоровых жиров.
- Клетчатка помогает чувствовать себя сытым, что может привести к уменьшению потребления калорий.
- Белки также способствуют ощущению сытости.
- Здоровые жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины и обеспечивают чувство сытости.
Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.
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