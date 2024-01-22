Когда лучше обедать, чтобы не набрать вес

Похудение – это сложный процесс, требующий комплексного подхода. Одним из важных аспектов является правильное питание. Чтобы добиться успеха, важно употреблять здоровые продукты, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и помогают чувствовать себя сытым. Об этом пишет УНИАН.

Дипломированный диетолог Эми Гудсон назвала идеальный обед для похудения. Этот салат содержит все пять групп продуктов и менее 500 калорий.

Состав салата:

Смесь зеленая

85 г лосося

1 столовая ложка сыра фета

1 столовая ложка измельченных грецких орехов

1/4 стакана ягод

1/4 стакана киноа

1/4 среднего авокадо

Бальзамический соус

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Преимущества салата:

Этот обед является хорошим источником клетчатки, белков и здоровых жиров.

Клетчатка помогает чувствовать себя сытым, что может привести к уменьшению потребления калорий.

Белки также способствуют ощущению сытости.

Здоровые жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины и обеспечивают чувство сытости.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

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