Когда на самом деле возникло слово 'мрія': Языковед удивил ответом

Всем известно слово "мрія", однако оно появилось относительно недавно. Она имеет не очень долгую историю использования.

Языковед Александр Авраменко объяснил, когда и как появилось это слово в украинском языке. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Не все знают, что слово "мрія" в нашем языке появилось не так давно. Кто бы мог подумать, Тарас Шевченко не знал такого слова. Оно вошло в наш язык после его смерти", – отметил языковед.

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Авраменко указал, что слово придумал украинский писатель Михаил Старицкий, автор кинопьесы, по которой был снят знаменитый кинофильм "За двумя зайцами".

"Он придумал это слово и использовал в стихотворении, которое посвятил матери Леси Украинки Елене Пчилке. Это был 1873 год, почти 150 лет назад. Новое слово "мрія" пришлось по душе писательнице, и зазвучало в ее поэзиях. А потом его подхватили читатели, оно пошло в народ и попало в словари", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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