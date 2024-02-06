Когда не можете выбрать какой салат из пекинской капусты приготовить: 7 лучших рецептов

Кто не любит легкие и вкусные салаты? А если они еще и праздничные, то и подавно! Сегодня я хочу поделиться с вами несколькими рецептами салатов из пекинской капусты.

Эта капуста – настоящая находка: она доступна круглый год, стоит недорого, а салаты из нее получаются просто замечательные, пишет ТСН. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в салаты любимые ингредиенты. Вместо майонеза можно использовать йогурт или оливковое масло. Свежая зелень придаст салатам аромат и пользу.

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Легкие салаты:

С кукурузой: Этот салат готовится в считанные минуты! Вам понадобится только пекинская капуста, кукуруза, огурец, яйцо, сметана, петрушка, соль и перец. Нарежьте все соломкой, смешайте, заправьте сметаной и наслаждайтесь!

Этот салат готовится в считанные минуты! Вам понадобится только пекинская капуста, кукуруза, огурец, яйцо, сметана, петрушка, соль и перец. Нарежьте все соломкой, смешайте, заправьте сметаной и наслаждайтесь! С крабовыми палочками и французской горчицей: Этот салат немного пикантнее предыдущего. В пекинскую капусту добавьте крабовые палочки, болгарский перец, лук, йогурт или сметану, французскую горчицу, соль и перец. Заправьте салат и наслаждайтесь хрустящей свежестью!

Праздничные салаты:

С креветками и ананасом: Этот салат – настоящее украшение любого стола! Нарежьте пекинскую капусту, ананасы и крабовые палочки, добавьте коктейльные креветки, заправьте майонезом и солью. Изысканный и вкусный салат готов!

С сухариками:

Этот салат понравится всем любителям сытных и хрустящих салатов. Вам понадобится пекинская капуста, вареная или копченая курица, кукуруза, огурец, сухарики, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Нарежьте все, смешайте, заправьте оливковым маслом с лимонным соком, добавьте сухарики – и вуаля!

понравится всем любителям сытных и хрустящих салатов. Вам понадобится пекинская капуста, вареная или копченая курица, кукуруза, огурец, сухарики, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Нарежьте все, смешайте, заправьте оливковым маслом с лимонным соком, добавьте сухарики – и вуаля! Салат "Цезарь": Этот классический салат можно приготовить и с пекинской капустой. Вам понадобится пекинская капуста, куриное филе, сыр, сухарики, майонез, чеснок, зелень и лимон. Отварите филе, нарежьте все, заправьте майонезом с чесноком и зеленью, добавьте сухарики – и салат "Цезарь" готов!

Без майонеза:

С паприкой, морковью и луком: Этот салат – настоящая витаминная бомба! Нарежьте пекинскую капусту, паприку, морковь и лук, смешайте, заправьте оливковым маслом с уксусом, сахаром, солью и зеленью. Легкий и полезный салат готов!

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