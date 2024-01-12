Когда нужно менять масло в двигателе авто: как его выбрать

Эксплуатация автомобилей может потребовать особого внимания к регулярным техническим обслуживаниям. Среди них одной из ключевых процедур является замена моторного масла.

Издание Ampercar рассказало, как часто нужно менять масло в двигателе автомобиля. Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторному маслу каждые 15 тысяч километров, однако этот интервал может быть изменен в зависимости от условий эксплуатации авто.

В частности, при частой езде в условиях пробок и высокой нагрузке двигателя, следует уменьшить этот интервал вдвое и чаще менять масло.

Читайте также: Как быстро разморозить лобовое стекло на автомобиле: копеечные способы

Кроме этого, иногда автопроизводители включают в руководства по эксплуатации автомобилей оговорки, касающиеся замены масла. Существуют автовладельцы, заменяющие масло каждые 5-7 тысяч километров, такое решение эксперты называют оптимальным.

Также важно выбирать качественные моторные масла. В частности, нельзя покупать самое дешевое масло, поскольку оно может оказаться некачественным, что негативно повлияет на работу двигателя и приведет к поломке транспортного средства.

Ранее эксперты подсказали, как автомобилисты могут быстро очистить лобовое стекло от льда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!