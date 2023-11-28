Когда празднуют Андрея 2023 года: история праздника и традиции

Ежегодно верующие 13 декабря отмечали День апостола Андрея Первозванного. По новому церковному календарю в Украине День Андрея будет отмечен 30 ноября.

День апостола Андрея Первозванного – это православный праздник, посвященный одному из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

История праздника

Андрей Первозванный был братом Симона Петра, также одного из двенадцати апостолов. Он происходил из города Вифсаида на берегу Галилейского моря. Андрей был рыболовом и, по преданию, был одним из первых, кто последовал за Иисусом Христом.

Апостол считается покровителем Руси – согласно летописям он проповедовал на склонах Днепра. В частности, "Повесть временных лет" свидетельствует, что святой Андрей предсказал появление "славного города" над Днепром - то есть Киева.

Апостол Андрей первым вошел в число 12 апостолов, отсюда и наименование его "Первозванный".

Он проповедовал Евангелие в Палестине, Малой Азии, Греции и других странах. В Греции в городе Патры апостол совершил большое количество чудес и окрестил почти весь город.

Однако местный правитель Эгеат противился и в конце концов приказал распять Андрея на кресте. Слуги Эгеата привязали Андрея к кресту, а не прибили, чтобы сделать его мучения более длительными. Находясь в распятии, Андрей в течение двух дней проповедовал.

Жители Патры подняли бунт и заставили Эгеата отдать приказ снять Андрея Первозванного с креста. По преданию, его душа развелась с телом и улетела в рай. Случилось это около 62 лет. Христиане Патры похоронили тело святого, а во времена правления императора Константина Великого мощи святого были перенесены в храм в честь святых апостолов в Константинополе.

По святым письменам, поскольку святой апостол Андрей был распят на кресте Х-формы, то такой формы кресты называют теперь Андреевскими.

Традиции праздника

День апостола Андрея Первозванного является одним из самых важных праздников в православной церкви. В этот день православные христиане чтят память апостола Андрея Первозванного и молятся ему о духовном просветлении и защите.

В этот день девушки думали на своего будущего мужа. Они клали под подушку веточку ивы, чтобы во сне увидеть своего суженого. В этот день принято есть рыбу, поскольку Андрей Первозванный был рыбаком.

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