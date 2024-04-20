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Когда сажать баклажаны в открытый грунт и как за ними ухаживать: советы огородников

Цихоцкая Мария

Когда сажать баклажаны в открытый грунт и как за ними ухаживать: советы огородников
Есть определенные правила выращивания баклажанов

Баклажаны – вкусная и полезная культура, но и прихотливая. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда их сажать, какие соседи им нравятся, а каких лучше избегать. Об этом пишет Главред.

Когда сажать баклажаны на рассаду?

  • Рекомендуемый период: конец февраля – середина марта.
  • Для теплицы: до 10 мая.
  • Для открытого грунта: после 10 мая, когда пройдет угроза заморозков.

Подготовка к посадке:

  • За 60-70 дней до высадки в открытый грунт или теплицу сейте семена на рассаду.
  • Используйте рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью.
  • Обеспечьте рассаду достаточно света, тепла и влаги.

Что сажать рядом с баклажанами?

  • Бархатцы: отпугивают вредителей, привлекают полезных насекомых.
  • Кустовая фасоль: защищает от колорадского жука.
  • Укроп: отпугивает паразитических ос, привлекает полезных насекомых.
  • Шпинат: улучшает рост баклажанов, дает два урожая за сезон.
  • Мята: отпугивает блох, тлей, привлекает опылителей.

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Что нельзя сажать рядом с баклажанами?

  • Помидоры: склонны к тем же вредителям.
  • Картофель: колорадский жук может повредить обе культуры.

Уход за баклажанами:

  • Регулярно поливайте растения, но не заливайте их.
  • Подкармливайте баклажаны минеральными и органическими удобрениями.
  • Защищайте растения от вредителей и болезней.
  • Прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать разветвление.
  • Регулярно убирайте урожай, чтобы стимулировать плодоношение.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать баклажаны для большого урожая.

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