Когда сажать баклажаны в открытый грунт и как за ними ухаживать: советы огородников

Баклажаны – вкусная и полезная культура, но и прихотливая. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда их сажать, какие соседи им нравятся, а каких лучше избегать. Об этом пишет Главред.

Когда сажать баклажаны на рассаду?

Рекомендуемый период: конец февраля – середина марта.

конец февраля – середина марта. Для теплицы: до 10 мая.

до 10 мая. Для открытого грунта: после 10 мая, когда пройдет угроза заморозков.

Подготовка к посадке:

За 60-70 дней до высадки в открытый грунт или теплицу сейте семена на рассаду.

Используйте рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью.

Обеспечьте рассаду достаточно света, тепла и влаги.

Что сажать рядом с баклажанами?

Бархатцы: отпугивают вредителей, привлекают полезных насекомых.

отпугивают вредителей, привлекают полезных насекомых. Кустовая фасоль: защищает от колорадского жука.

защищает от колорадского жука. Укроп: отпугивает паразитических ос, привлекает полезных насекомых.

отпугивает паразитических ос, привлекает полезных насекомых. Шпинат: улучшает рост баклажанов, дает два урожая за сезон.

улучшает рост баклажанов, дает два урожая за сезон. Мята: отпугивает блох, тлей, привлекает опылителей.

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Что нельзя сажать рядом с баклажанами?

Помидоры: склонны к тем же вредителям.

склонны к тем же вредителям. Картофель: колорадский жук может повредить обе культуры.

Уход за баклажанами:

Регулярно поливайте растения, но не заливайте их.

Подкармливайте баклажаны минеральными и органическими удобрениями.

Защищайте растения от вредителей и болезней.

Прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать разветвление.

Регулярно убирайте урожай, чтобы стимулировать плодоношение.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать баклажаны для большого урожая.

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