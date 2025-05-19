Когда сажать дыни и арбузы в 2025 году: лунный календарь

Чтобы вырастить вкусные и спелые арбузы и дыни, важно выбрать правильное время для их высадки. Слишком ранний посев может обернуться гибелью молодых растений из-за холода, особенно поздний – привести к тому, что плоды просто не успеют вызреть. Именно поэтому огородники ориентируются не только на погодные условия, но и на лунные фазы, по мнению многих, влияющие на развитие растений.

Для тех, кто выбирает рассадный метод, посев арбузов и дынь в 2025 году лучше всего проводить в период с середины марта по середину апреля. Это позволяет ускорить созревание плодов, особенно в регионах с непродолжительным летом. После посева должно пройти примерно 25–30 дней, прежде чем рассаду можно будет пересаживать в открытый грунт – за это время растения должны сформировать 3–4 настоящих листа. Об этом пишет Кома.

Переносить рассаду в открытый грунт следует только после того, как минует угроза ночных заморозков, а температура на глубине 10 см будет стабильно держаться выше +15°C. В южных областях Украины этот период обычно начинается с 5 по 15 мая, в центральных регионах – с 15 по 25 мая, а на севере – с 25 мая до начала июня. Если планируется сеять семена непосредственно в почву, этот процесс следует отложить еще на 10-15 дней.

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Ключ к хорошему урожаю – правильная подготовка участка и соблюдение агротехнических рекомендаций. Высадку нужно проводить только в хорошо прогретую почву — не ниже +16…+18°C. Если температура земли не достигла нужного уровня, лучше подождать несколько дней. Следует также использовать качественные семена, особенно раннеспелых сортов для северных регионов, а для ускорения прогрева почвы – черную агроволокнину. Рассаду высаживают на повышениях или грядках, что обеспечивает лучший дренаж, а расстояние между растениями должно составлять 70-100 см, междурядья - 1,5-2 метра.

Четкое соблюдение оптимальных сроков и условий посадки позволяет с середины лета наслаждаться сладкими арбузами и дынями, а хороший урожай — сохранять до самой осени.

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