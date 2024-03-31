Когда сажать картофель в апреле, чтобы получить богатый урожай

Когда сажать картофель в апреле для большого урожая

Все мы любим вкусную молодую картошечку! Но чтобы получить богатый урожай, важно не только правильно ухаживать за растением, но и усадить его в благоприятный день.

Специалисты рекомендуют сажать картофель, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне 8-10°C, а почва прогревается до 7°C на глубине 10-12 см. Для посадки выбирайте хорошо освещенный участок. Об этом пишет porady.24tv.ua.

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Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

За месяц до посадки достаньте картофель из погреба и переберите его. Выберите здоровые клубни среднего размера.

достаньте картофель из погреба и переберите его. Выберите здоровые клубни среднего размера. Перенесите клубни в теплое, светлое и влажное помещение с температурой 14-16°C днем и не менее 6°C ночью.

в теплое, светлое и влажное помещение с температурой 14-16°C днем и не менее 6°C ночью. Разложите клубни в ящики в один слой, чтобы они хорошо освещались.

в ящики в один слой, чтобы они хорошо освещались. На свете картофель прорастет, и появятся небольшие, но крепкие побеги с крохотными листочками. Из них после высадки сразу начнет развиваться корневая система.

Вот лучшие даты для посадки картофеля в 2024 году:

Апрель: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30;

1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30; Май: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31;

3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31; Июнь: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27.

Помните:

Лучшими предшественниками картофеля являются озимые зерновые, тыквенные, капуста, бобовые, масляная редька, рапс и горчица.

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