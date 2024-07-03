Когда сажать редис по лунному календарю - 2024

Редис - универсальная и неприхотливая огородная культура, которую легко выращивать. Ее определяющее преимущество – быстрый цикл роста, благодаря чему уже через месяц от посадки можно наслаждаться свежими хрустящими корнеплодами.

Редис выносил до неблагоприятных погодных условий. Она способна прорастать при температуре почвы всего +2-3°С, а молодая лестница может переносить заморозки до -2-3°С. Единственный сдерживающий фактор – длинный световой день, который вызывает преждевременное цветение и уменьшает урожай. Об этом пишет ТСН.

Время посадки редиса зависит от сорта:

- Ранние сорта можно высевать с наступлением устойчивого потепления +15-18 ° С весной (март-апрель).

- среднеспелые лучше сажать в начале лета (июнь).

- Поздние – в августе-сентябре.

– Есть даже зимние сорта, которые высевают осенью, чтобы иметь ранний урожай весной.

Для выращивания идеальна суглинистая почва, хотя подойдет и песчаная (но требует более частого полива). Редис лучше сажать на высоких грядках, предварительно разрыхлив и подпитав землю.

Важно соблюдать севооборот и не высевать редис после других крестоцветных культур (капуста, горчица и т.д.), чтобы избежать болезней. Хорошие предшественники – огурцы, тыквы, картофель, бобовые, луковые.

Регулярное рыхление почвы и достаточный полив - залог хорошего урожая сочных хрустящих корней!

Напомним, мы уже писали, как правильно сажать и выращивать редис.

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