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Когда сажать тыкву по лунному календарю в 2024 году

Цихоцкая Мария

Когда сажать тыкву по лунному календарю в 2024 году
Выбор метода посадки зависит от климатических условий вашего региона, сортовых особенностей растения и ваших личных предпочтений.

Тыква – это не только вкусная и полезная овощная культура, но и настоящее украшение любого огорода. Его яркие плоды не только радуют глаз, но и становятся основой многих кулинарных шедевров.

Выращивать тыкву можно двумя способами: рассадой или семенами в открытый грунт. Выбор метода зависит от климатических условий вашего региона, сортовых особенностей растения и ваших личных предпочтений. Об этом пишет ТСН.

Когда сажать тыкву рассадой

Выращивание рассады тыквы рекомендуется в следующих случаях:

  • Холодный климат Если вы живете в регионе с холодным климатом, где лето короткое и прохладное, рассадный метод позволит получить ранний урожай.
  • Позднеспелые сорта: Для выращивания позднеспелых сортов тыквы, требующих больше времени для созревания, также лучше использовать рассаду.
  • Необходимость в раннем цветении Если вам важно получить цветение тыквы на ранних стадиях развития, рассадный метод поможет достичь этой цели.

Благоприятными днями для посадки тыквы по лунному календарю являются:

  • в мае - 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31.
  • в июне - 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22-26, 29 - 30.

Выращивание тыквы из семян

Сеять семена тыквы в открытую почву можно, когда почва прогреется до +20°C, а ночные заморозки уже не ожидаются. Это обычно происходит в конце мая – начале июня.

Подготовка семян к посеву

Перед посевом семян тыквы рекомендуется:

  • Отобрать здоровые семена: Выберите крупные, без повреждения семена.
  • Проверьте семена на пригодность: Поместите семена в подсоленную воду. Здоровые семена осядут ко дну, а непригодные всплывут.
  • Обеззаразить семена: Продезинфицировать семена в растворе марганцовки или золы.
  • Прорастите семена: Замочите семена в теплой воде на несколько дней до наклеивания.

Высев семян в открытый грунт

Для высева семян тыквы в открытый грунт выполните следующие шаги:

  • Подготовьте место: Выберите солнечное место с плодородной, хорошо дренированной почвой.
  • Сделайте лунки: Лунки для тыквы должны быть расположены на расстоянии 1-2 метра друг от друга.
  • Посейте семена: Положите 2-3 семена в каждую лунку, присыпьте почвой и обильно полейте.
  • Прорежьте всходы: Когда всходы появятся, оставьте в каждой лунке самое сильное растение.

Уход за тыквой

После высева семян или высадки рассады важно обеспечить тыкву надлежащий уход:

  • Полив: Регулярно поливайте тыкву, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Подкормка тыквы комплексным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон.
  • Прополка: Регулярно пропалывайте грядки с тыквой, чтобы удалять сорняки.
  • Защита от вредителей и болезней: Проводите профилактические меры по защите тыквы от вредителей и болезней.

Сбор урожая

Тыкву собирают, когда плоды достигнут зрелости. Обычно это происходит спустя 90-120 дней после всходов. Зрелый гарбуз имеет жесткую кожуру, а его плодоножка легко отделяется от плода.

Полезные советы

  • Для лучшего опыления тыквы рекомендуется высаживать на участке несколько растений разных

Напомним, дачники рассказали, что нужно, чтобы тыква раньше созрела.

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