Когда сажать тыкву по лунному календарю в 2024 году
Тыква – это не только вкусная и полезная овощная культура, но и настоящее украшение любого огорода. Его яркие плоды не только радуют глаз, но и становятся основой многих кулинарных шедевров.
Выращивать тыкву можно двумя способами: рассадой или семенами в открытый грунт. Выбор метода зависит от климатических условий вашего региона, сортовых особенностей растения и ваших личных предпочтений. Об этом пишет ТСН.
Когда сажать тыкву рассадой
Выращивание рассады тыквы рекомендуется в следующих случаях:
- Холодный климат Если вы живете в регионе с холодным климатом, где лето короткое и прохладное, рассадный метод позволит получить ранний урожай.
- Позднеспелые сорта: Для выращивания позднеспелых сортов тыквы, требующих больше времени для созревания, также лучше использовать рассаду.
- Необходимость в раннем цветении Если вам важно получить цветение тыквы на ранних стадиях развития, рассадный метод поможет достичь этой цели.
Благоприятными днями для посадки тыквы по лунному календарю являются:
- в мае - 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31.
- в июне - 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22-26, 29 - 30.
Выращивание тыквы из семян
Сеять семена тыквы в открытую почву можно, когда почва прогреется до +20°C, а ночные заморозки уже не ожидаются. Это обычно происходит в конце мая – начале июня.
Подготовка семян к посеву
Перед посевом семян тыквы рекомендуется:
- Отобрать здоровые семена: Выберите крупные, без повреждения семена.
- Проверьте семена на пригодность: Поместите семена в подсоленную воду. Здоровые семена осядут ко дну, а непригодные всплывут.
- Обеззаразить семена: Продезинфицировать семена в растворе марганцовки или золы.
- Прорастите семена: Замочите семена в теплой воде на несколько дней до наклеивания.
Высев семян в открытый грунт
Для высева семян тыквы в открытый грунт выполните следующие шаги:
- Подготовьте место: Выберите солнечное место с плодородной, хорошо дренированной почвой.
- Сделайте лунки: Лунки для тыквы должны быть расположены на расстоянии 1-2 метра друг от друга.
- Посейте семена: Положите 2-3 семена в каждую лунку, присыпьте почвой и обильно полейте.
- Прорежьте всходы: Когда всходы появятся, оставьте в каждой лунке самое сильное растение.
Уход за тыквой
После высева семян или высадки рассады важно обеспечить тыкву надлежащий уход:
- Полив: Регулярно поливайте тыкву, особенно в жаркую и сухую погоду.
- Подкормка тыквы комплексным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон.
- Прополка: Регулярно пропалывайте грядки с тыквой, чтобы удалять сорняки.
- Защита от вредителей и болезней: Проводите профилактические меры по защите тыквы от вредителей и болезней.
Сбор урожая
Тыкву собирают, когда плоды достигнут зрелости. Обычно это происходит спустя 90-120 дней после всходов. Зрелый гарбуз имеет жесткую кожуру, а его плодоножка легко отделяется от плода.
Полезные советы
- Для лучшего опыления тыквы рекомендуется высаживать на участке несколько растений разных
Напомним, дачники рассказали, что нужно, чтобы тыква раньше созрела.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!