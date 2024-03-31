Когда сеять арбузы и дыни весной, чтобы получить большой урожай
Когда сеять арбузы и дыни в 2024 году
Все мы обожаем сладкие и сочные арбузы и дыни. Но вырастить их не так просто, ведь эти культуры достаточно капризны, даже несмотря на то, что они популярны в Украине.
Это только общие рекомендации. Не бойтесь экспериментировать, ищите информацию и делиться опытом с другими садоводами. Советами поделились на сайте porady.24tv.ua.
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Чтобы не прогадать с посадками, важно знать:
- Благоприятные сроки посадки.
- Особенности подготовки семян.
- Секреты ухода за бахчевыми культурами.
Когда сажать арбузы и дыни:
- В Украине бахчевые культуры обычно высевают во второй половине апреля.
- Однако важно дождаться, когда почва прогреется до 15 градусов.
- Для лучшего прогрева грядку можно накрыть мешком в неделю до посадки.
- Под таким "навесом" температура может подняться до 20 градусов, что обеспечит дружественную лестницу.
Лунный календарь:
- Некоторые садоводы ориентируются на фазы Луны при посадке культур.
- Считается, что это может повлиять на урожайность.
- Лучшие дни для посадки арбузов и дынь в 2024 году:
- Март: 2, 29, 30.
- Апрель: 25, 26.
- Благоприятные дни: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27 (март), 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 (апрель).
Подготовка семян:
- Перед посадкой семена калибруют, отбраковывают поврежденные экземпляры и сортируют по размеру.
- Чтобы проверить пригодность семян, их опускают в соляной раствор на 10 минут.
- То, что всплыло, выбрасывают, а остальные промывают и просушивают.
Для лучшего результата рекомендуется также учесть:
- Ваш климат.
- Особенности почвы.
- Сорт арбуза или дыни.
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