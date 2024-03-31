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Когда сеять арбузы и дыни весной, чтобы получить большой урожай

Игорь Романько

Когда сеять арбузы и дыни в 2024 году

Все мы обожаем сладкие и сочные арбузы и дыни. Но вырастить их не так просто, ведь эти культуры достаточно капризны, даже несмотря на то, что они популярны в Украине.

Это только общие рекомендации. Не бойтесь экспериментировать, ищите информацию и делиться опытом с другими садоводами. Советами поделились на сайте porady.24tv.ua.

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Чтобы не прогадать с посадками, важно знать:

  • Благоприятные сроки посадки.
  • Особенности подготовки семян.
  • Секреты ухода за бахчевыми культурами.

Когда сажать арбузы и дыни:

  • В Украине бахчевые культуры обычно высевают во второй половине апреля.
  • Однако важно дождаться, когда почва прогреется до 15 градусов.
  • Для лучшего прогрева грядку можно накрыть мешком в неделю до посадки.
  • Под таким "навесом" температура может подняться до 20 градусов, что обеспечит дружественную лестницу.

Лунный календарь:

  • Некоторые садоводы ориентируются на фазы Луны при посадке культур.
  • Считается, что это может повлиять на урожайность.
  • Лучшие дни для посадки арбузов и дынь в 2024 году:
    • Март: 2, 29, 30.
    • Апрель: 25, 26.
  • Благоприятные дни: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27 (март), 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 (апрель).

Подготовка семян:

  • Перед посадкой семена калибруют, отбраковывают поврежденные экземпляры и сортируют по размеру.
  • Чтобы проверить пригодность семян, их опускают в соляной раствор на 10 минут.
  • То, что всплыло, выбрасывают, а остальные промывают и просушивают.

Для лучшего результата рекомендуется также учесть:

  • Ваш климат.
  • Особенности почвы.
  • Сорт арбуза или дыни.

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