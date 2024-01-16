Когда слишком холодно для прогулок: предостережение для собачников

Зима в Украине уже в разгаре, и владельцы собак должны быть осторожны, выводя своих питомцев на прогулки в холодную погоду.

По словам экспертов, слишком холодно, чтобы выгуливать собаку, если температура опускается ниже -9°C. Впрочем, конкретные рекомендации зависят от размера собаки и густоты ее шерсти, пишет CountryLiving.

Короткошерстным собакам можно холодно гулять при температуре ниже -4°C. Собаки с длинной шерстью могут выдерживать более низкие температуры, до -9°C.

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Малине и средним породам собак трудно выдерживать температуру ниже -4 ° C, поэтому их следует держать дома. Большие собаки должны иметь возможность гулять в течение получаса при -6 градусах.

Если температура опускается ниже нуля градусов, на маленьких собак также надеть свитер или пальто, чтобы они были в тепле. Вы также можете попробовать пару зимних ботинок для собак, чтобы сохранить ноги от мороза. Кроме того, прогулки следует ограничить примерно 15-20 минутами, чтобы они не замерзли.

Важно также учитывать породу собаки. Да, собаки с коротким носом, такие как бульдоги и мопсы, более склонны к переохлаждению.

Как понять, что собаке холодно?

Собаки дрожат, когда им холодно. Их уши также могут быть холодными на ощупь. Некоторые собаки будут выглядеть скованными в движениях, когда они начинают испытывать вялость и могут даже испытывать затруднения при ходьбе.

В экстремальных случаях у собак может развиться гипотермия, если они слишком долго находятся под действием экстремальных температур. У собаки резко упадет температура тела, замедлится дыхание, потенциально перестанет реагировать и потеряет сознание.

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Можно ли выгуливать щенка, когда холодно?

Возраст – не единственный фактор, который следует учитывать, выводя собаку на прогулку зимой. Заболевание и уровень жира также влияют на слишком холодно.

Вам нужно быть осторожнее с очень молодыми собаками, пришедшими в новый дом в возрасте 8-9 недель, а также со старшими собаками. У них, как правило, более низкий уровень жира в организме, и им трудно регулировать температуру тела так же, как и молодым взрослым собакам.

Собаки старше 8 лет имеют 80% шансов на артрит, и подобные состояния ухудшаются, когда им холодно. Существуют также проблемы со здоровьем, которые следует учитывать, например диабет, сердечная недостаточность и заболевания почек. Эти заболевания подвергают собакам более высокий риск, поэтому владельцам нужно будет быть особенно осторожными в холодные месяцы.

Можно ли выгуливать собаку, когда идет снег или дождь?

Ветеринар PDSA Линн Джеймс также сказала, что владельцам собак не следует избегать выгула своих домашних животных во время дождя или снега зимой.

Она сказала: "Берегитесь влажной погоды – намокание увеличит риск простуды вашей собаки. Если вы заметили, что ваше животное дрожит или оно, кажется, борется с холодом, немедленно перенесите его в тепло."

Важно помнить, что собаки – такие же индивидуальности, как и люди, и их потребности могут различаться. Следите за своей собакой и обращайте внимание на их сигналы, чтобы узнать, холодно ли им.

И, наконец, не забывайте играть со своей собакой в помещении, когда погода слишком холодная для долгих прогулок.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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