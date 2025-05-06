Когда стерилизовать кота, чтобы не навредить здоровью животного: ответ ветеринара

Вопрос стерилизации домашней кошки рано или поздно встает почти перед каждым владельцем. В этот момент хозяева начинают задумываться: стоит ли проводить процедуру, в каком возрасте это лучше сделать, как правильно подготовиться к операции и обеспечить животному комфортное восстановление.

Ветеринар Дмитрий Фурсов в программе "Завтрак с 1+1" объяснил, что первое, что нужно решить – планируете ли вы разведение. Если нет, то стерилизация будет оптимальным решением. Лучший возраст для нее – с восьми до десяти месяцев. Делать это раньше можно только с осторожностью, ведь слишком раннее вмешательство может притормозить физическое развитие животного. С другой стороны, затягивать тоже не стоит – первая течка обычно начинается именно в этот период, и переживает ее кошка очень тяжело, находясь в состоянии сильного стресса.

После операции кошка будет находиться под влиянием анестезии еще несколько часов, и в это время особенно важно быть рядом. Домашний любимец будет чувствовать себя дезориентированным, дряблым, может ощущать тошноту. Следует обеспечить ей спокойное, безопасное место, подстелить одноразовую пеленку и следить, чтобы она не пыталась прыгать или карабкаться вверх — это может повредить швы.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

В послеоперационный период происходят изменения в гормональном фоне, и, если не изменить рацион, могут возникнуть проблемы — лишний вес или мочекаменная болезнь. Поэтому ветеринары советуют переходить на специализированный корм для стерилизованных животных.

Также очень важно следить за чистотой послеоперационного шва. Его нужно обрабатывать дважды в день и защищать с помощью специального бандажа или воротника, чтобы кошка не разлизала место разреза. Если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться к ветеринару, чтобы избежать осложнений, таких как воспаление или удобрение шва.

В общем, полное восстановление после стерилизации длится около 8–10 дней — именно на этот период обычно приходится снятие швов. А возвращение в обычное состояние после наркоза занимает от 12 часов до двух суток – все зависит от индивидуальных особенностей животного.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака счастлива.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!