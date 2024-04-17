Когда Вербное воскресенье в Украине: традиции и приметы праздника

В 2024 году православные будут праздновать Пасху 5 мая. Вербное воскресенье придется на 28 апреля.

Этот день является последним воскресеньем Великого поста перед Пасхой и имеет большое духовное значение для христиан.

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Вербное воскресенье является праздником Входа Господня в Иерусалим, извещающий о завершении подготовки к великому христианскому празднику – Воскресению Христову. Верующие вспоминают о событии, когда Иисус Христос, по евангельским рассказам, въехал в Иерусалим на ослах, а люди встретили Его пальмовыми ветвями и радостными зовами.

Традиции Вербного воскресенья включают освящение ивовых ветвей, которые становятся символом победы и воскресения, а также рассветные богослужения и торжественные процессии в церквях. Верующие приносят домой освященные ветки ивы, считая, что они способны предохранять дом от бедствия.

По обрядам, в этот день не рекомендуется выполнять тяжелый физический труд, ссориться или думать о плохом. Также следует помнить, что великопостный режим питания включает рыбу, а значит, в Вербное воскресенье она может быть добавлена в блюда.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то хорошая погода будет хорошей.

После праздника, старые ивовые ветки не выбрасываются, а хранятся или бросаются в водоем, веря в их способность оберегать от бед.

Предлагаем узнать, почему Пасха 2024 в Украине будет в другой день.

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