Кого должен пропустить водитель синего авто: тест на знание ПДД (видео)

На дорогах при проведении ремонтных работ могут возникать сложные ситуации с преимуществом движения. Водителям следует помнить правила дорожного движения и обращать внимание на знаки.

Кто имеет преимущество на дороге во время ремонтных работ? Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

Перед водителем синего автомобиля на дороге расположен препятствие. Чтобы объехать ее, ему нужно выехать на встречную полосу. Поэтому его путь пересекается с двумя другими автомобилями.

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Справа от синего автомобиля на обочине есть знак "Примыкание второстепенной дороги". Он предупреждает, что слева от водителя – второстепенная дорога, а поскольку грузовик выезжает со второстепенной дороги, его водитель должен пропустить обоих других водителей.

На щите у препятствий расположены три знака – "Объезд препятствий слева", "Преимущество перед встречным движением" и "Дорожные работы". Согласно второму знаку, водитель синего автомобиля имеет преимущество над желтым микроавтобусом, поэтому он проедет первым.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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