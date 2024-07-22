Кого на этом перекрестке должен пропустить водитель серого авто: задача на знание ПДД (видео)

Велосипедист проезжает прямо, пешеходка тоже идет прямо, но в обратном направлении. Водитель серого авто поворачивает направо.

Кого должен пропустить водитель серого автомобиля на этом перекрестке? Об этом рассказали pdr2024tests.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлен знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Водитель серого автомобиля находится на главной дороге, однако в этой ситуации это не имеет значения.

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Согласно пункту 16.2 ПДД, на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает. Также он должен дать дорогу велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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