Кокосовые сырники в духовке
Ингредиенты:
яйца - 2 шт
сыр кисломолочный 5-9% - 500 г
сахар или сахарозаменитель - 20 г
манная крупа - 50 г
кокосовая стружка - 60 г
оливковое масло - 5 мл
Приготовление:
Сначала необходимо взбить миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены. После этого нужно добавить творог и несколько капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь.
Затем добавляем манную крупу и кокосовую стружку и продолжаем взбивать.
После этого можно начинать формировать сырники и выкладывать их на дощечку, покрытую пергаментной бумагой так, чтобы они не касались друг друга. Дайте сырникам полностью замерзнуть, а затем поместите в герметичную емкость для хранения.
Если готовите сырники сразу – поместите их в разогретую до 160 градусов духовку, если готовите замороженные сырники – разогревайте духовку до 180 градусов.
Также данные сырники можно готовить и хранить в формах для кексов