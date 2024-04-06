Кокосовые сырники в духовке

Ингредиенты:

яйца - 2 шт

сыр кисломолочный 5-9% - 500 г

сахар или сахарозаменитель - 20 г

манная крупа - 50 г

кокосовая стружка - 60 г

оливковое масло - 5 мл

Приготовление:

Сначала необходимо взбить миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены. После этого нужно добавить творог и несколько капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь.

Затем добавляем манную крупу и кокосовую стружку и продолжаем взбивать.

После этого можно начинать формировать сырники и выкладывать их на дощечку, покрытую пергаментной бумагой так, чтобы они не касались друг друга. Дайте сырникам полностью замерзнуть, а затем поместите в герметичную емкость для хранения.

Если готовите сырники сразу – поместите их в разогретую до 160 градусов духовку, если готовите замороженные сырники – разогревайте духовку до 180 градусов.

Также данные сырники можно готовить и хранить в формах для кексов