Кому категорически нельзя пить чай с имбирем: противопоказания

Кому нельзя пить чай с имбирем

С началом холода имбирный чай становится излюбленным напитком для многих украинцев. Этот чай обладает согревающим эффектом и, безусловно, полезен, особенно если его обогатить лимоном и медом.

Однако, не для всех имбирь может быть эффективным и безопасным. Аллерголог Ольга Тарнавская рассказала о том, кому следует воздержаться от имбирного чая, эксклюзивно для проекта Styler.

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Польза имбиря

"Самая распространенная причина, по которой мы вытаскиваем имбирь из холодильника, – это простуды или ОРВИ. И, хотя имбирный чай иногда может показаться плацебо, научное сообщество поддерживает его эффективность", – утверждает врач.

По ее словам, корень имбиря содержит эфирные масла и витамины, которые, хотя и не оказывают прямого влияния на патогены (вирусы и бактерии), изменяют иммунный ответ клеток на факторы повреждения систем организма.

Кому может помешать имбирный чай

"Фенолы и эфирные масла, содержащиеся в имбири, могут раздражать слизистую желудка. Свежий корень имбиря и напитки из него противопоказаны пациентам с язвой желудка, колитом, энтероколитом, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ. Гингерол стимулирует выработку желчи. пузыря следует избегать имбиря", – подчеркивает Тарнавская.

Она также отмечает, что гипертоникам имбирь можно употреблять, пока показатели давления находятся в пределах нормы.

"При повышенных показателях давления следует воздержаться от чая с имбирем. Растение может вызвать индивидуальную непереносимость и аллергические реакции в виде крапивницы", – предупреждает врач.

Даже для здоровых людей рекомендуют пить не более 2-3 чашек имбирного чая в день, поскольку чрезмерное потребление может вызвать аллергию, желудочные колики и другие неприятные симптомы. Поэтому, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру.

Напомним, мы уже писали, какие виды чая вредны для здоровья.

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