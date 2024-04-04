Кому категорически запрещено есть мясо

Спасет ли планету отказ от мяса? Возможно! Но ваш организм он спасет без сомнений!

А тем более, что сегодня — первый день поста, который продлится две недели. Это отличный повод очиститься духовно и оздоровить свой организм.

Я считаю себя песко-вегетарианкой. Употребляю рыбу, морепродукты, яйца. Мясо в моем рационе практически отсутствует, но от шашлыка в хорошей компании я вас отговаривать не стану. Тем более, что всегда можно составить свой рацион так, чтобы организм практически не ощутил нагрузки.

А вот бесконтрольное употребление мяса может нам существенно навредить. По исследованиям ВОЗ, ежедневное употребление даже такой небольшой порции обработанного мяса как 50 граммов повышает риск возникновения рака кишечника на целых 18%.

Вегетарианская диета, наряду с другими изменениями образа жизни, открывает закупоренные артерии, снижает гомоцистеин, улучшает показатели мочевой кислоты. Уменьшив количество мяса в рационе, мы:

⠀ снижаем риски возникновения рака;

⠀ укрепляем сердечно-сосудистую систему;

⠀ продлеваем себе жизнь;

⠀ заботимся о стройности, молодости и красоте своего тела.

Кому я не могу рекомендовать полный отказ от мяса, так это детям, беременным и кормящим мамам. Если же вы старше 40, исключение мяса пойдет вам на пользу.

А вы соблюдаете пост?